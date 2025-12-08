scorecardresearch
 
पलाश ने डिलीट किया प्रपोजल वीड‍ियो, नाराज फैन्स बोले- माफ नहीं करेंगे, स्मृत‍ि तुम लीगल एक्शन लो

सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल इस समय हेटर्स के निशाने पर हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. बीेते दिन स्मृति मंधाना संग शाटी टूटने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने क्रिकेटर संग अपने कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जिसपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई कैंसिल ( Photo: Instagram @palash_muchhal)
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई कैंसिल ( Photo: Instagram @palash_muchhal)

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल ने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया है. दोनों ने सोशल मीडिया से भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. दोनों लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं. रिश्ता टूटने के बाद पलाश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से स्मृति संग प्रपोजल और वर्ल्ड कप के दौरान किया हुआ एप्रिसिएशन पोस्ट डिलीट कर दिया है. स्मृति संग पोस्ट डिलीट करने के बाद से पलाश को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है. 

पलाश ने स्मृति संग मिटाई यादें

रविवार को शादी टूटने की पुष्टि करने के बाद पलाश और स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम से भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. वहीं, पलाश ने स्मृति संग कुछ पुराने पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं. पलाश ने एक प्रपोजल और वर्ल्ड के टाइम स्मृति की तारीफ में किया हुआ पोस्ट अपने इंस्टा हैंडल से हटा दिया है. प्रपोजल वीडियो में वो शादी से पहले क्रिकेट मैदान में स्मृति को घुटनों के बल बैठकर रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करते दिखे थे.

वहीं, दूसरा पोस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप की जीत के बाद स्मृति की तारीफ में किया था. मगर अब ये दोनों ही पोस्ट पलाश ने डिलीट कर दिए हैं. हालांकि, दोनों की साथ में कुछ पुरानी तस्वीरें अभी भी पलाश के सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद हैं. 

पलाश पर भड़के लोग

मगर जैसे ही लोगों ने ये नोटिस किया कि पलाश ने स्मृति संग प्रपोजल और एप्रिसिएशन पोस्ट हटा दिया है, तब से वो हेटर्स के निशाने पर आ गए हैं. स्मृति के फैंस पलाश को गुस्से में उनके सारे ही पोस्ट ही डिलीट करने को कह रहे हैं. 

ट्रोल हो रहे पलाश

यजर्स ने पलाश को क्या कहा?

पलाश के सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी पोस्ट्स पर यूजर्स उनपर भड़ास निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- पता नहीं स्मृति ने इसे माफ क्यों कर दिया. इसके खिलाफ उन्हें लीगल एक्शन लेना चाहिए था. वो इसे वाकई में बहुत प्यार करती थी. इसलिए उन्होंने इसे कुछ नहीं कहा. दूसरे ने लिखा- गालियां नहीं रुकनी नहीं चाहिए. कई यूजर्स लोगों से पलाश को अनफॉलो करने की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं.

पलाश पर भड़के लोग

पलाश-स्मृति की क्यों टूटी शादी?

पलाश और स्मृति के रिश्ते की बात करें तो लंबी डेटिंग के बाद दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. दोनों के हल्दी, मेहंदी, संगीत के फंक्शन्स भी हो चुके थे. शादी के लिए मंडप भी सज चुका था. मगर फेरों से कुछ घंटे पहले दोनों ने शादी टाल दी थी. पहले बताया गया था कि स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से शादी टाली गई है. ऐसी भी चर्चा रही कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है. इस वजह से शादी टूटी है. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी शादी टूटने की वजह नहीं बताई. बस एक दूसरे संग अपनी राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया है. 

