OM the Battle Within का ट्रेलर रिलीज: यूजर्स बोले- ये तो टाइगर की बागी, हीरोपंती का मिक्स वर्जन है

OM the Battle Within Trailer: आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) स्टारर फिल्म ‘ओमः द बैटल विदिन’ (OM the Battle Within) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. कुछ दिन पहले ही आदित्य रॉय कपूर के कोविड पॉजिटव होने की न्यूज आई थी. इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि ट्रेलर की रिलीज डेट टल सकती है. पर ऐसा हुआ नहीं. ट्रेलर बिना देरी किये सही समय पर दर्शकों के सामने रख दिया गया है.

क्या है कहानी?

फिल्म के ट्रेलर में आदित्य रॉय कपूर एक्शन अवतार में दिखाई दे रहे हैं. आदित्य के अलावा फिल्म में संजना सांघी भी अहम भूमिका हैं, जो फिल्म ‘ओमः द बैटल विदिन’ में लोगों को मारधाड़ करते हुए दिखाई देने वाली हैं. ट्रेलर के मुताबिक, फिल्म में आदित्य एक सैनिक का रोल अदा करने वाले हैं, जो देश को बचाने के लिये दुश्मनों से लड़ते दिखेंगे.

ओमः द बैटल विदिन एक तरफ जहां आदित्य ओम कपूर नामक एक सोल्जर का रोल निभा रहे हैं. वहीं जैकी श्रॉफ साइंटिस्ट का किरदार निभाते दिखाई देंगे. एक ऐसा साइंटिस्ट जिस पर देशद्रोही होने का आरोप भी लग चुका है. ओम देश को बचाने के लिये मिशन पर निकलता है, लेकिन इस दौरान उसकी याददाश्त चली जाती है. अब फिल्म में देखना होगा कि याददाश्त जाने के बाद ओम के साथ क्या होता है और वो दुश्मनों से अपने देश की रक्षा कैसे कर पाता है.

फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई लोग आदित्य रॉय की तुलना, टाइगर श्रॉफ से करने लगे. ट्रेलर देख कर लोगों को टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती और बाघी जैसी फिल्मों की याद आ गई है. ट्रेलर तो बस ट्रेलर है, फिल्म आने पर देखते हैं कि लोग क्या-क्या कहने वाले हैं.

आदित्य रॉय कपूर और संजना संघी के अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ, प्रकाश राज और आशुतोष राणा जैसे दिग्गज एक्टर्स भी अहम रोल में दिखने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन कपिल वर्मा ने किया है. वहीं ड्यूसर जी स्टूडियो, अहमद खान और सायरा खान हैं. जो लोग लंबे समय से आदित्य रॉय कपूर की फिल्म का इंतजार कर रहे थे. वो ट्रेलर देख कर काफी खुश होने वाले हैं, जिन्हें इंतजार नहीं भी था. वो भी ट्रेलर देख कर अपना फीडबैक दे सकते हैं.