Chhavi Mittal ने कैंसर की नई दवा पर जताई खुशी, बताया कितनी है एक डोज की कीमत

टेलीविजन एक्ट्रेस और ब्लॉगर छवि मित्तल (Chhavi Mittal) ने ब्रेस्ट कैंसर को मात देकर जिंदगी की बड़ी जीत हासिल की है. ब्रेस्ट कैंसर को हराकर नई जिंदगी जीने वाली छवि लगातार सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ अपडेट दे रहे हैं. छोटी-छोटी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये छवि कैंसर से पीड़ित लोगों को मोटिवेट भी करती रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने लोगों से कैंसर के नये ड्रग ट्रायल के बारे में कुछ जरूर फैक्ट शेयर किये हैं.

छवि मित्तल की नई पोस्ट

ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान से छवि मित्तल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. एक्ट्रेस ने नई पोस्ट में उनके सारे चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया है. छवि कहती हैं कि आप सभी से कैंसर की नई दवाई के बारे में पता चला, जिसके लिये शुक्रिया. एक्ट्रेस ने नई कैंसर दवाई को मेडिकल साइंस की बड़ी जीत बताई है.

छवि मित्तल बताती हैं कि कैंसर की नई दवा के ट्रायल को Dostarlimab कहा जाता है. US में लगभग 18 मरीजों को इसका ट्रायल दिया जा चुका है, जिसके बाद से उनमें कैंसर का कोई लक्षण नहीं देखा गया है. छवि मित्तल बताती हैं कि कैंसर रोगियों को इंजेक्शन की ये डोज 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते दी जाती थी. एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 8.55 लाख रुपये है. 18 लोगों पर किये गये ट्रायल के बाद अब बड़ी संख्या में लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जायेगा.

छवि मित्तल ने ये भी कहा है कि ये खबर कैंसर रोगियों के लिये आशा की किरण है, जिसके आने से आने वाले वक्त में लोगों को कीमो और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पहले छवि मित्तल ने कैंसर से रिकवर होने के लिये उनकी स्पेशल डाइट भी शेयर की थी. डाइट में छवि सुबह उठकर सबसे पहले Simarouba amara की पत्तियों की चाय पीती हैं, जिससे उन्हें कैंसर से ठीक होने में मदद मिल रही है. इसके अलावा वो डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाइट शुगर और आइक्रीम जैसी चीजों को भी ना कह चुकी हैं.

कैंसर से ठीक होकर छवि मित्तल ने सभी कैंसर रोगियों के लिये बहादुरी की एक मिसाल कायम की है. More Power To You Chhavi Mittal!