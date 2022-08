Noida Twin Towers Demolition: नोएडा के ट्विन टावर्स गिरने पर यूजर्स को याद आए PK-Jethalal, वायरल हुए फनी मीम्स

नोएडा के ट्विन टावर्स ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. 28 अगस्त को नोएडा की इस फेमस इमारत को गिरा दिया गया. 300 करोड़ की लागत में बने इस ट्विन टावर्स को जमीन पर ढेर होते सारे देश ने देखा. सभी के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग को कण-कण कर ढहते देखना बड़ी बात थी. ऐसे में सोशल मीडिया पर #TwinTowers ट्रेंड हो रहा है. कई यूजर्स टावर्स के गिरने का वीडियो देखने में लगे हैं तो वहीं मीमर्स इस मौके पर मजे ले रहे हैं.

वायरल हो रहे हैं मीम्स

ट्विटर पर कई मीम्स #TwinTowers के साथ वायरल हो रहे हैं. इसमें यूजर्स को फिल्म पीके के आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर का फेमस विज्ञापन और यहां तक कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के मनोज बाजपेयी तक की याद आ रही है. यूजर्स धड़ल्ले से मीम्स को शेयर करने में लगे हुए हैं. ये मीम्स सही में काफी फनी है और इन्हें देखने के बाद अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल है. इसीलिए हम आपके लिए इन मीम्स को लेकर आए हैं. देखें मीम्स यहां और मजे लें-

Americans watching the demolition of #TwinTowers in India pic.twitter.com/UPDxJi2ldJ — Sagar (@sagarcasm) August 28, 2022

28 अगस्त को गिराए गए टावर्स

28 अगस्त को दोपहर करीब ढाई बजे नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराया गया था. 3700 किलीग्राम बारूद के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी. सेक्टर-137 और सेक्टर-142 तक लोगों ने इन धमाकों की धमक को महसूस किया. टावर्स के गिरते ही धूल का बड़ा गुबार उठता देखा गया था. ये धूल का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया.

बताया जा रहा है कि इस इमारत के गिरने से 55 हजार से 80 हजार टन मलबा निकलेगा. जिसे सी एंड की प्लांट में निस्तारित किया जाएगा. इन ट्विन टावर्स में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे. इनमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है. बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया है. ये ट्विन टावर्स देश के नामी बिल्डर सुपरटेक के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार थे.

आमिर खान की फिल्म हुई फ्लॉप

