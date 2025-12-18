scorecardresearch
 
सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर गुस्साईं सना खान, पब्लिकली माफी मांगने की डिमांड, कहा- गंदी हरकत...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व एक्ट्रेस सना खान का गुस्सा भड़का है. स्टेज पर महिला का नकाब खींचने वाली हरकत की सना ने निंदा की है. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और महिलाओं के लिए खड़ा होना जरूरी है.

सना खान ने की नीतीश कुमार की आलोचना (Photo: Instagram @sanakhaan21)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से सवालों में हैं. पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का नकाब हटाने की कोशिश की थी. ये वाकया कैमरे में कैद हुआ. वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मच गया. सीएम का यूं किसी महिला का नकाब हटाना लोगों को पंसद नहीं आया. नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हुई.

इस मुद्दे पर शोबिज छोड़ चुकीं सना खान ने रिएक्ट किया है. उनका गुस्सा भड़का है. सना ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वो तुरंत बात करने वाली थीं. लेकिन वो ये देखना चाहती थीं कि कितने लोग इस पर बोलते हैं. अपनी राय रखते हैं. कितनों के लिए ये अहम मुद्दा था. 

सना खान का फूटा गुस्सा
इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए वीडियो में वो कहती हैं- कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब यानी नकाब, जिससे उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड नेता, जब उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे तो पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या उठा कि उनके लिए लड़की का फेस देखना जरूरी हो गया था. उन्होंने सीधा उस नकाब को चेहरे से खींच दिया. ताज्जुब की बात ये थी उस वक्त उनके पीछे खड़े लोग गधे की तरह हंस रहे थे. ये शर्मनाक है. इन्हें पब्लिकली सॉरी बोलना चाहिए. वीडियो देखकर मुझे लग रहा था मैं उनके कान के नीचे दो लगाऊं. मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा इसे देखकर. हर लड़की को ये देखकर गुस्सा चढ़ना चाहिए.

''आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं. प्रोटेस्ट करते हैं. कुछ होने के बाद कैंडल मार्च करते हैं. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो. इतनी सारी चीजें हो रही हैं. लेकिन सोचो कोई ऐसी पोजिशन पर है, वो स्टेज पर जहां इतने कैमरे लगे हैं ऐसी हरकत करता है. लेकिन कम ही लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं. कोई इस पर नहीं बोल रहा है. न्यूज चैनल पर बहुत बार फिजूल टॉपिक पर लंबे डिस्कशन चलते हैं. लेकिन इसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है. क्या हमारे घर में मां बेटियां नहीं हैं. आज इस पोजिशन का इंसान एक हिजाबी का नकाब निकाल रहा है. आपकी भी बेटियां, माएं, बहनें बाहर जा रही हैं. क्या सेफ्टी की आप उम्मीद कर रहे हो? हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है. ये ना सोचें कि हिजाबी हैं तो बात नहीं करेंगे. कोई और महिला होगी तब करेंगे. क्या इसीलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं?''

सना ने कहा कि लोगों को इस मु्द्दे पर आगे आकर बोलना चाहिए. उनसे पब्लिकली माफी मंगवानी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसी हरकत पर ना बोलकर लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं. सना ने कहा कि ये गंदी और लीचड़ हरकत है. 
 

---- समाप्त ----
