'घटिया हरकत...', नेहा कक्कड़ पर गुस्साईं मालिनी अवस्थी, कैंडी शॉप गाने के डांस स्टेप्स पर उठाए सवाल

सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उनके रिकॉर्ड किए हुए कई गाने खूब वायरल होते है. हाल ही में उनका नया गाना रिलीज हुआ है. ये भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है लेकिन इसमें उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है. फेमस सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी निशाना साधा है.

दरअसल नेहा कक्कड़ के नए गाने का नाम 'कैंडी शॉप' है. सोशल मीडिया पर नेहा के इस गाने में जो स्टेप्स हैं उन्हें अश्लील बताया जा रहा है. जिस वजह से सिंगर की ट्रोलिंग हो रही है.

क्या कहा मालिनी अवस्थी ने?

फोक सिंगर मालिनी अवस्थी को इंडस्ट्री में काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है. हाल ही में सिंगर ने नेहा कक्कड़ के डांस पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने इंडियन आइडल के मेकर्स से भी सवाल पूछा है.

मालिनी अवस्थी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सोनी टीवी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर इतने सालों से नेहा कक्कड़ को जज के रूप में साइन करते रहे हैं? शो पर मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं और आप लोग नेहा जैसे लोगों को जज के तौर पर रखते हैं. इन बच्चों के सामने ऐसे जज होने चाहिए जो समाज के लिए रोल मॉडल हों. नेहा कक्कड़ और उनकी अपमानजनक घटिया हरकतें निंदनीय हैं.

Sony TV @SonyTV should be answerable as to why Neha kakkad was imposed as a judge for #IndianIdol for so many years!! You r showcasing young innocent talents on your channel and any reality show judge is supposed to be the role model for them ! ! Neha kakkad and her absolutely… https://t.co/HBJaOzXfKK — मालिनी अवस्थी Malini Awasthi (@maliniawasthi) December 16, 2025

बता दें कि सिर्फ मालिनी अवस्थी ही नहीं बल्कि कई दूसरे लोग भी नेहा कक्कड़ के गाने की आलोचना कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप न केवल भद्दे होते हैं बल्कि यंगस्टर्स पर इसका काफी गलत असर होता है. मालिनी अवस्थी के ट्वीट पर अब तक नेहा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. देखना दिलचस्प होगा कि सिंगर क्या जवाब देती हैं.

किसने लिखा 'कैंडी शॉप'?

कैंडी शॉप गाने के बोल नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ ने ही लिखे हैं और म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब नेहा ट्रोल हुई हों. इससे पहले भी कई बॉलीवुड ओरिजनल गानों का रीमिक्स बनाने को लेकर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है. इसमें 'आंख मारे', 'दिलबर', 'ओ साकी साकी', 'लेंबरगिनी' समेत कई गाने हैं.

