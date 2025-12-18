scorecardresearch
 
'घटिया हरकत...', नेहा कक्कड़ पर गुस्साईं मालिनी अवस्थी, कैंडी शॉप गाने के डांस स्टेप्स पर उठाए सवाल

नेहा कक्कड़ ने बीते दिनों अपना नया गाना रिलीज किया है. जिसका नाम 'कैंडी शॉप' है. इसमें कुछ डांस स्टेप्स को लेकर काफी विवाद हो रहा है. सिंगर मालिनी अवस्थी का रिएक्शन भी आया है.

नेहा कक्कड़ पर मालिनी अवस्थी का निशाना (Photo: Instagram/@nehakakkar)
सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उनके रिकॉर्ड किए हुए कई गाने खूब वायरल होते है. हाल ही में उनका नया गाना रिलीज हुआ है. ये भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है लेकिन इसमें उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है. फेमस सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी निशाना साधा है.

दरअसल नेहा कक्कड़ के नए गाने का नाम 'कैंडी शॉप' है. सोशल मीडिया पर नेहा के इस गाने में जो स्टेप्स हैं उन्हें अश्लील बताया जा रहा है. जिस वजह से सिंगर की ट्रोलिंग हो रही है.

क्या कहा मालिनी अवस्थी ने? 
फोक सिंगर मालिनी अवस्थी को इंडस्ट्री में काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है. हाल ही में सिंगर ने नेहा कक्कड़ के डांस पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने इंडियन आइडल के मेकर्स से भी सवाल पूछा है.

मालिनी अवस्थी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सोनी टीवी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर इतने सालों से नेहा कक्कड़ को जज के रूप में साइन करते रहे हैं? शो पर मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं और आप लोग नेहा जैसे लोगों को जज के तौर पर रखते हैं. इन बच्चों के सामने ऐसे जज होने चाहिए जो समाज के लिए रोल मॉडल हों. नेहा कक्कड़ और उनकी अपमानजनक घटिया हरकतें निंदनीय हैं.

बता दें कि सिर्फ मालिनी अवस्थी ही नहीं बल्कि कई दूसरे लोग भी नेहा कक्कड़ के गाने की आलोचना कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप न केवल भद्दे होते हैं बल्कि यंगस्टर्स पर इसका काफी गलत असर होता है. मालिनी अवस्थी के ट्वीट पर अब तक नेहा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. देखना दिलचस्प होगा कि सिंगर क्या जवाब देती हैं. 

किसने लिखा 'कैंडी शॉप'?
कैंडी शॉप गाने के बोल नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ ने ही लिखे हैं और म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब नेहा ट्रोल हुई हों. इससे पहले भी कई बॉलीवुड ओरिजनल गानों का रीमिक्स बनाने को लेकर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है. इसमें 'आंख मारे', 'दिलबर', 'ओ साकी साकी', 'लेंबरगिनी' समेत कई गाने हैं.

---- समाप्त ----
