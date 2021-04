मिथुन चक्रवर्ती को नहीं हुआ कोरोना, कहा- 'घर पर खा रहे अपना फेवरेट खाना'

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों सुर्खियों में रहे. उन्होंने बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी का खूब जोर-शोर से प्रमोशन किया. कभी वामपंथी विचारधारा के लिए मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का यूं बीजेपी में शामिल होना भले ही कई लोगों के गले ना उतरा हो मगर एक्टर ने बंगाल में जुनावी रैलियों में बीजेपी को फुल सपोर्ट दिया. हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ीं कि मिथुन चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. अब एक्टर की इसपर सफाई भी आ गई है.

कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती को लेकर ये अफवाह उड़ रही थी कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए हैं. मगर एक्टर ने इस बात से साफ तौर पर इंकार कर दिया है. एक्टर ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि- एक महीने से ज्यादा वक्त तक चली जोरदार कैंपेनिंग के बाद मैं अपने घर में छुट्टियां मना रहा हूं और अपना फेवरेट फूड Beuli दाल और आलू पोस्टो खा रहा हूं.

After an extensive campaigning for more than a month I am enjoying my holiday with my favorite food "Beuli Dal and Aloo Posto".