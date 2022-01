Happy Pongal: हेमा मालिनी ने फैमिली संग सेलिब्रेट किया पोंगल, खुद बनाई खीर

Pongal 2022: पोंगल चार दिन तक चलने वाला तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है. यहां के लोग इस पर्व को नए साल के रूप में मनाते हैं. यह त्योहार तमिल महीने 'तइ' की पहली तारीख से शुरू होता है. इस त्योहार में इंद्र देव और सूर्य की उपासना की जाती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इस साल त्योहार की शुरुआत परिवार के साथ की. किचन में खीर बनाते हुए की हेमा मालिनी ने कुछ फोटोज शेयर कीं. पिंक और गोल्डन साड़ी में हेमा मालिनी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत नजर आईं.

हेमा मालिनी ने परिवार संग मनाया पोंगल

तांबे की डेगची में हेमा मालिनी गुड़ की खीर बनाती नजर आ रही हैं. फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, "आज मैंने परिवार के साथ पोंगल का त्योहार मनाया. देखिए, मैं आज घर पर पोंगल बना रही हूं." हेमा मालिनी की इन फोटोज को फैन्स और फॉलोअर्स काफी पसंद कर रहे हैं. बता दें कि पोंगल का त्योहार संपन्नता को समर्पित है. पोंगल में समृद्धि के लिए वर्षा, धूप और कृषि से संबंधित चीजों की पूजा अर्चना की जाती है.

Celebrated Pongal with the family today. Here I am making the Pongal at home😊 pic.twitter.com/vP3R7U32He