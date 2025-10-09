scorecardresearch
 

Feedback

'मस्ती 4' की रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन रिलीज होगी विवेक-रितेश और आफताब की फिल्म

डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मस्ती 4' का इंतजार सभी को है. इस बीच मेकर्स की तरफ से विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज हुआ है.

Advertisement
X
कब रिलीज होगी मस्ती 4? (Photo: Instagram/Riteish Deshmukh)
कब रिलीज होगी मस्ती 4? (Photo: Instagram/Riteish Deshmukh)

डायरेक्टर इंद्र कुमार की कॉमेडी फ्रेंचाइजी मस्ती के सभी पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी मस्ती 4 के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. अब मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है.

रिलीज किए गए इस पोस्टर में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी नजर आ रही है. पोस्ट में तीनों एक्टर पर कई लड़कियों के हाथ नजर आ रहे हैं. इसी के साथ इसमें फिल्म की रिलीज डेट भी दिखाई गई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?
वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'रोज रोज नई रोजी, जिनके साथ ये होते हैं कोजी! मस्ती से मस्ती 4 तक. नई कहानी, और अधिक पागलपन. फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स पर बेस्ड है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riteish Deshmukh (@riteishd)

सम्बंधित ख़बरें

Aishwarya से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे Vivek, बोले... 
Actor Vivek Oberoi, Actor Salman Khan
ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे विवेक, बोले- जिंदगी में अकेलापन... 
Actor Vivek Oberoi, Actor Salman Khan
सलमान के खिलाफ बोले थे विवेक, मिलने लगी जान से मारने की धमकी, फिर... 
masti 4 News
'मस्ती 4' में नए स्टार्स की एंट्री, रिलीज डेट पर आया अपडेट 
Raksha Bandhan 2025 Bollywood
बॉलीवुड में रक्षाबंधन की धूम, सुनील शेट्टी ने बहनों पर लुटाया प्यार, सलमान को मिला खास मैसेज 

कितने सितारे आएंगे नजर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कई नए सितारों की एंट्री हुई है. जिसमें अरशद वारसी, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर, शाद रंधावा, एलनाज नौरोजी और रूही सिंह जैसे सितारे हैं.  फिल्म की शूटिंग यूके में हुई है.

Advertisement

मस्ती फ्रेंचाइजी के बारे में
बता दें कि मस्ती 4, 2004 की फ्रेंचाइज मस्ती का चौथा सीक्वल है. साल 2013 में ग्रैंड मस्ती और 2016 में ग्रेट गैंड मस्ती रिलीज हुई थी. अब करीब 9 साल बाद मेकर्स मस्ती 4 के साथ लौट रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है. वहीं इस बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी इंद्र कुमार ने नहीं बल्कि मिलाप जावेरी ने संभाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement