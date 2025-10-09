'मस्ती 4' की रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन रिलीज होगी विवेक-रितेश और आफताब की फिल्म

डायरेक्टर इंद्र कुमार की कॉमेडी फ्रेंचाइजी मस्ती के सभी पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी मस्ती 4 के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. अब मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है.

रिलीज किए गए इस पोस्टर में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी नजर आ रही है. पोस्ट में तीनों एक्टर पर कई लड़कियों के हाथ नजर आ रहे हैं. इसी के साथ इसमें फिल्म की रिलीज डेट भी दिखाई गई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'रोज रोज नई रोजी, जिनके साथ ये होते हैं कोजी! मस्ती से मस्ती 4 तक. नई कहानी, और अधिक पागलपन. फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स पर बेस्ड है.

कितने सितारे आएंगे नजर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कई नए सितारों की एंट्री हुई है. जिसमें अरशद वारसी, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर, शाद रंधावा, एलनाज नौरोजी और रूही सिंह जैसे सितारे हैं. फिल्म की शूटिंग यूके में हुई है.

मस्ती फ्रेंचाइजी के बारे में

बता दें कि मस्ती 4, 2004 की फ्रेंचाइज मस्ती का चौथा सीक्वल है. साल 2013 में ग्रैंड मस्ती और 2016 में ग्रेट गैंड मस्ती रिलीज हुई थी. अब करीब 9 साल बाद मेकर्स मस्ती 4 के साथ लौट रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है. वहीं इस बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी इंद्र कुमार ने नहीं बल्कि मिलाप जावेरी ने संभाली है.

