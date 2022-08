Laal Singh Chaddha में शाहरुख खान को देख फैंस का दिल हुआ खुश, थिएटर में बजीं सीटियां

आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' थिएटर में धूम मचा रही है. इस फिल्म को 11 अगस्त को रक्षाबंधन के खास मौके पर रिलीज किया गया. फिल्म की कहानी लाल सिंह चड्ढा नाम के शख्स पर आधारित है, जिसे काफी रंगीन जिंदगी को जिया और दुनिया को अलग नजरिए से देखा है. इस फिल्म में शाहरुख खान ने कैमियो किया है. शाहरुख को फिल्म में देख उनके फैंस खुशी से पागल हो गए हैं.

फैंस हुए शाहरुख के दीवाने

'लाल सिंह चड्ढा', हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' का हिंदी रीमेक है. एक्टर अतुल कुलकर्णी ने इस फिल्म की कहानी को लिखा है. ओरिजिनल फिल्म में सिंगिंग लेजेंड एल्विस प्रेस्ली को देखा गया था. तो वहीं आमिर खान की फिल्म में शाहरुख खान को छोटे से रोल में देखा गया है. पर्दे पर नजर आने के बाद शाहरुख खान ने दर्शकों के दिल में जगह बना ली है.

कई वीडियो और ट्वीट इस समय वायरल हो रहे हैं. इनमें शाहरुख खान के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. एक वीडियो में फैंस को थिएटर में शाहरुख के सीन पर शोर मचाते हुए देखा जा सकता है. शाहरुख को देख दर्शक अपनी खुशी और उत्साह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि फिल्म की सबसे कमाल बात किंग खान का कैमियो ही थी.

First Rocketry now LSC



Even his Cameos can create such an impact & storm among ppl

One or two cameos are yet to come this yr



These cameos shows how great he is

He can even make few minute scenes so good



Can't wait for his full fledged roles#SRK #KingKhan #ShahRukhKhan