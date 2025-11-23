scorecardresearch
 

दिल्ली की जहरीली हवा से परेशान कृति सेनन, बोलीं- हम एक-दूसरे को देख पाएंगे...

राजधानी दिल्ली इस समय प्रदूषण की मार झेल रहा है. कई जगहों पर AQI 400 पार पहुंच चुका है. ऐसे में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचीं कृति सेनन ने पॉल्यूशन को लेकर बड़ा बयान दिया है.

प्रदूषण पर बोलीं कृति सेनन (Photo: Instagram/KritiSanon)
दिल्ली इस समय प्रदूषण की मार झेल रही है. सर्दियों के आती ही राजधानी धुंध को चादर ओढ़ लेती है. ऐसे में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है. ऐसे में अब बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी चिंता जाहिर की है. अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने बात की .

दरअसल अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन और साउथ सुपरस्टार धनुष दिल्ली पहुंचे थे. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर खुलकर अपनी बात रखी.

क्या कहा कृति सेनन ने?
दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में जब कृति से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने से मदद मिलेगी. यह (पॉल्यूशन) बद से बदतर होता जा रहा है. मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, और मुझे पता है कि पहले क्या होता था, और यह और भी बदतर होता जा रहा है. इसे रोकने के लिए कुछ करने की जरूरत है; नहीं तो, यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां हम एक-दूसरे को अपने बगल में खड़ा भी नहीं देख पाएंगे...'

दिल्ली में प्रदूषण का खौफ बढ़ा
एक्ट्रेस कृति सेनन का बयान ऐसे समय आया जब बीते दिन शनिवार को ही दिल्ली सरकार ने AQI 400 पार होने के बाद एक एडवाइजरी जारी कर दी. इस एडवाइजरी में प्राइवेट इंस्टिट्यूड को वर्क फ्रॉम होम के हिदायत दी गई. जिसके तहत प्राइवेट ऑफिसेज में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करेंगे. बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे.

कब रिलीज होगी तेरे इश्क में ?
फिल्म की बात करें तो 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय ने किया है. इसमें कृति सेनन के अलावा धनुष भी लीड रोल में हैं. फिल्म के कई शूट दिल्ली में भी किए गए है. वहीं म्यूजिक की बात करें तो एआर रहमान ने इसमें संगीत दिया है, जबकि कलम इरशाद कामिल ने संभाली है. हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी.

