Koffee With Karan S7: नयनतारा के फैंस ने लगाई करण जौहर को फटकार, बोले- साउथ इंडस्ट्री से...

करण जौहर (Karan Johar) का सबसे चर्चित शो कॉफी विद करण सीजन 7 (Koffee with Karan S7) ने अपने विवादों के लिए काफी ध्यान खींचा है. कॉफी विद करण सीजन 7 के सबसे हालिया एपिसोड में सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पहुंचे थे, जिन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बातें की. सामंथा ने एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से अपने तलाक के बारे में भी बात की.

करण ने की नयनतारा की बेइज्जती!

सामंथा से बातचीत में करण जौहर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूजर्स काफी गुस्सा हो गए. शो के दौरान करण ने सामंथा से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फीमेल एक्ट्रेस कौन है. सामंथा ने अपनी हालिया रिलीज़ काथुवाकुला रेंदु काधल का एग्जाम्पल लेते हुए कहा- "मैंने अभी नयनतारा के साथ एक फिल्म की है." सामंथा ने बताया कि उन्हें लगता है नयनतारा दक्षिण भारत इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं."

सामंथा की इस बात के जवाब ने कहा करण ने कहा, "ठीक है, लेकिन मेरी सूची में नहीं!" करण का ये बयान नयनतारा के फैंस को रास नहीं आया. करण ने हाल ही में ओरमैक्स मीडिया की शेयर की लिस्ट का हवाला देकर बताया, जिसमें देश की टॉप एक्ट्रेसेज का नाम शामिल था और सामंथा नंबर एक पोजिशन पर थीं.

ना तो की करण की बातें और ना ही करण की लिस्ट नेटिजेन्स के गले उतरी. नेटिजेन्स ने करण को उनके शो में नयनतारा का अपमान करने के लिए फटकार लगाई. एक यूजर ने कमेंट किया, "क्या नयनतारा करीना की तरह टॉप स्टार नहीं हैं या दक्षिण में प्रियंका के लेवल पर नहीं हैं? ये करण की प्रॉब्लम क्या है भाई?” एक दूसरे फैन ने लिखा, 'करण जौहर, मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा कि आपकी गुड लक जेरी नयनतारा की फिल्म का ही रीमेक है', जबकि दूसरे ने कहा, 'वह हर समय दक्षिणी फिल्म उद्योग से इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? यहां तक ​​कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए भी वह काफी पैसिव एग्रेसिव थे.

@Samanthaprabhu2 Is such a Sweetheart & Sharing her Lovable bond with #Nayanthara ❤️ @karanjohar She is not far in your list coz Your list is full of Nepo-Products which doesn’t deserve any arguements and discussions. #KoffeeWithKaran #LadySuperStar pic.twitter.com/TDUXGT871Z — A. (@ursavian) July 21, 2022

Karan Johar thinks it’s a big deal for #Samantha to beat #AliaBhatt!



Like seriously?



The 5 sec silence from Samantha, says it all. She should’ve said was how dare you. Who the fk is Alia Bhatt in front of legends like her & #Nayanthara! #KoffeeWithKaran7pic.twitter.com/dXcpsG8u3S — Master Bay Son (@MasterBaySon) July 21, 2022

Go girl go #SamanthaRuthPrabhu , you just rocked girl🔥🔥



Karan Johar she’s Samantha not XYZ. She’s Selfmade & knows how to appreciate & Praise real talents like #Nayanthara 🤙🏻 Much respect Sam:) #KoffeeWithKaran — 𝐏𝐮𝐣𝐚👸🏻 (@Beingrealbeing) July 21, 2022

Sorry, but karan johar who? #Nayanthara pic.twitter.com/T0NkBXrM8g — 𝐏 𝐫 𝐢 𝐲 𝐚 (@xxgoldenroses) July 21, 2022

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने हाल ही में विग्नेश शिवन से शादी की है. दोनों के वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए थे. नयनतारा साउथ इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. वर्क फ्रंट की बात करें, तो नयनतारा जल्द ही एटली की जवान फिल्म में शाहरुख खान के साथ दिखाई देने वाली हैं, जो जून 2023 में रिलीज होगी.