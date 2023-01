Khakhi The Bihar Chapter: दलित एक्टर को क्यों नहीं दिया चंदन महतो का रोल? ट्रोलिंग पर बोले अविनाश

रिलीज के बाद से ही खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज की एक ओर जहां जमकर सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस सीरीज से कई तरह के विवाद भी जुड़ते रहे हैं. इसी बीच ट्रोलर्स ने एक्टर अविनाश तिवारी को भी अपने निशाने में ले लिया है. अविनाश को चंदन के किरदार के लिए परफेक्ट नहीं मानते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

आजतक डॉट इन से बातचीत के दौरान अविनाश ने बताया, ये सब लोगों का ट्वीटर टाइमपास है. मुझे पिछले कुछ समय से मेरी कास्टिंग को लेकर लगातार मेसेजस आ रहे हैं कि मुझे चंदन का किरदार नहीं मिलना चाहिए. पहले तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था लेकिन मैं थोड़ा इरीटेट हो चुका था इसलिए मैंने उनको जवाब दिया है.

'राहुल जी का साथ देने पर मैं किसी के बाप से नहीं डरती', भारत जोड़ो यात्रा पर बोलीं काम्या पंजाबी

अविनाश कहते हैं, दरअसल मुझे किसी यूजर ने ट्वीट कर लिखा, 'खाकी में विलेन चंदन महतो का किरदार शेड्यूल कास्ट से आता है. लेकिन किरदार निभाने वाले अविनाश तिवारी ब्राह्मण हैं. शेड्यूल कास्ट का किरदार केवल शेड्यूल कास्ट एक्टर्स को मिलना चाहिए. सिनेमा में इस तरह की इनजस्टिस को रोका जाना चाहिए. यह छोटे वर्ग को मिलने वाले अवसरों को खा रहे हैं.' इस तरह के कई मेसेज मुझे लगातार आ रहे हैं.

Ye inclusivity ke naam pe basic job description bhool jaate hain kya? Sir Actor ka kaam hai vibhinn tarah ke kirdaar( Beyond race,caste,religion,class,age,gender) karna. i am all for equality of opportunities but not by giving up my own hard earned opportunity for it. https://t.co/FmpBFQKnVq