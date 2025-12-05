scorecardresearch
 
रणबीर कपूर संग ब्रेकअप के बाद खूब रोई थीं कटरीना कैफ, करियर बर्बाद होने का लगा डर

पत्रकार ने रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्होंने शेयर किया कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना काफी इमोशनल थीं, क्योंकि उन्होंने शादी की उम्मीद में कई फिल्मों के ऑफर्स छोड़ दिए थे.

ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं कटरीना कैफ (Photo: IMDb)
रणबीर कपूर ने 2007 में फिल्मों में डेब्यू किया था. जल्द ही अपनी एक्टिंग स्किल्स से दर्शकों को इम्प्रेस करने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में छाने लगी. इंडस्ट्री में शुरुआती सालों में रणबीर और दीपिका पादुकोण एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, जो बाद में खत्म हो गया. उसके बाद एक्टर, कटरीना कैफ के साथ भी रिलेशनशिप में रहे. ये रिश्ता 8 साल चला था. एक हालिया इंटरव्यू में वेटरन जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने शेयर किया कि दीपिका और रणबीर का रिलेशनशिप उनके मेकअप आर्टिस्ट्स की वजह से फला-फूला. उन्होंने कटरीना के रणबीर से ब्रेकअप के बाद की इमोशनल स्टेट को भी याद किया.

दीपिका-रणबीर को किसने मिलाया था?

जाहरा जानी के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में पूजा ने शेयर किया कि रणबीर और दीपिका के मेकअप आर्टिस्ट्स ने शुरू में उनके नंबर्स एक्सचेंज करने में मदद की थी. पूजा ने बताया कि उन्होंने उन आर्टिस्ट्स का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने कहा कि दोनों नए एक्टर्स उस समय फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे. रणबीर, संजय लीला भंसाली की 'सावरिया' पर काम कर रहे थे और दीपिका, 'ओम शांति ओम' पर. पूजा ने शेयर किया, 'दीपिका के मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें बताया कि रणबीर अगले सेट पर शूटिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने उनका नाम सुना है.' पूजा ने आगे बताया कि दूसरी तरफ रणबीर के मेकअप आर्टिस्ट ने भी उन्हें कहा कि 'प्रकाश पादुकोण की बेटी अगले सेट पर शूटिंग कर रही है.'

यह सुनकर रणबीर ने दीपिका से मिलने की इच्छा जताई थी. पूजा के मुताबिक, 'उन्होंने कहा- वाह, मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहूंगा, इसलिए मुझे उनका नंबर चाहिए. तो मेकअप आर्टिस्ट्स ने उनके नंबर्स एक्सचेंज किए और वे संपर्क में आए.' जर्नलिस्ट के मुताबिक, रणबीर और दीपिका की पहली मुलाकात मुंबई के ग्रैंड हयात की कॉफी शॉप में हुई थी. दोनों शुरुआती सालों में अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन थे. बाद में बहुत पब्लिकली उनका ब्रेकअप हुआ था. दीपिका ने 'कॉफी विद करण' पर इशारा किया था कि रणबीर ने उनपर चीट किया था.

रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना का बुरा था हाल

पूजा सामंत ने रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्होंने शेयर किया कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना काफी इमोशनल थीं, क्योंकि उन्होंने शादी की उम्मीद में कई फिल्मों के ऑफर्स छोड़ दिए थे. उन्होंने बताया, 'जब हम वाईआरएफ स्टूडियोज में कटरीना का इंटरव्यू लेने गए, तो वे रो रही थीं, बहुत रो रही थीं. वे कह रही थीं कि मैंने गलती की है, और मेरे काम के नुकसान के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'वे रोते हुए हमें बता रही थीं कि मैं उनसे प्यार कर बैठी और फिर चीजें नहीं चलीं, और अब हम साथ नहीं हैं. लेकिन उनकी वजह से मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया.'

उन्होंने याद किया कि कटरीना ने कहा था कि वे रणबीर से 'पागलों की तरह प्यार' करती थीं और उनकी वजह से कई फिल्में एक्ट्रेस ने छोड़ दी थीं. पूजा ने कहा, 'शायद उन्होंने सोचा था कि रणबीर से शादी करने के बाद वे कपूर फैमिली की मेंबर बन जाएंगी. शायद उन्होंने ये भी सोचा था कि वे अपनी बहुओं को फिल्मों में काम नहीं करने देते थे, कम से कम उस समय तो ऐसा ही था. अब चीजें बदल गई हैं. उन्होंने कई फिल्में छोड़ दीं. वे बहुत निराश थीं.'

कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर का रिश्ता आलिया भट्ट संग शुरू हुआ था. दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी की और नवंबर 2022 में बेटी राहा के पेरेंट्स बने. दीपिका ने रणवीर सिंह से 2018 में शादी कर ली थी. सितंबर 2024 उनकी बेटी दुआ का जन्म हुआ. वहीं कटरीना कैफ ने एक्टर विक्की कौशल से शादी की है. उन्होंने नवंबर 2025 में अपने बेटे को जन्म दिया था.

