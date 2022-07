विक्की-कटरीना की जान को खतरा! अज्ञात शख्स ने दी सोशल मीडिया पर धमकी, केस दर्ज

बॉलीवुड के मोस्ट फेमस कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ को लेकर शॉकिंग खबर सुनने को मिली है. एक शख्स है जो स्टार कपल को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे रहा है. धमकी भी हल्की फुल्की नहीं, बल्कि जान से मारने की. ये शख्स कौन है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. मगर जल्द ये अज्ञात शख्स पुलिस की रडार में आने वाला है. क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

विक्की-कटरीना को दी धमकी

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस का आरोप है इस अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए विक्की कौशल और कटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मुंबई के सांताक्रूज पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उम्मीद है जल्द विक्की-कटरीना को धमकाने वाले ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में हो.

Maharashtra | Police register a case against an unidentified man and initiate an investigation for allegedly giving life threats to actors Katrina Kaif and Vicky Kaushal through social media. Case registered at Santacruz Police Station: Mumbai Police



