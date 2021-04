कार्तिक आर्यन के मुताबिक फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं कोरोना काल के बजरंगबली, Photo

हिंदू धर्म में भगवान राम की अलग ही महिमा है और भगवान राम के साथ हमेशा जो नाम जुड़ता है वो है पवनपुत्र हनुमान का. भले ही देश बड़ी समस्या से जूझ रहा है मगर देशभर के लोगों ने मंगलवार 27 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भगवान से प्रार्थना की, कि वे इस महामारी से देशवासियों को बचाएं. एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी हनुमान जयंती के दिन सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की. मगर कार्तिक आर्यन ने हनुमान जयंती के मौके पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ट्रिब्यूट दिया.

कोरोना काल के हनुमान हैं कोरोना वॉरियर्स

कार्तिक आर्यन ने ट्विटर पर हनुमान भगवान की एक कार्टून फोटो शेयर की है. इस एनिमेटेड पिक में भगवान हनुमान एक हाथ में गदा लिए हुए हैं तो वहीं उनके दूसरे हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर है. कार्तिक आर्यन ने कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देते हुए कैप्शन में लिखा कि- ये उन सभी कोविड वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान खतरे में डाल कर दूसरों की जान बचा रहे हैं. जय बजरंग बली. #HanumanJayanti

This is for all the Covid Warriors risking their own lives to save others 🙏🏻🙏🏻

Jai Bajrang Bali ❤️#HanumanJayanti pic.twitter.com/vlv3talYhR