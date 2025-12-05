scorecardresearch
 
सलमान संग डांस करते हुए करिश्मा कपूर का बहने लगा था खून, नहीं रोकी शूटिंग

कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने बीवी नं. 1 के सेट का एक किस्सा शेयर किया, जहां करिश्मा कपूर मेटल ड्रेस के चुभने से शूट के दौरान खून बहा रही थीं. चोटिल होने के बावजूद करिश्मा ने शूटिंग नहीं रोकी, पूरा सेट लगा होने की वजह से शूट वहीं खत्म करने पर जोर दिया था.

करिश्मा कपूर ने नहीं रोकी शूटिंग (Photo: Screengrab)
करिश्मा कपूर ने नहीं रोकी शूटिंग (Photo: Screengrab)

करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं. इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. इन्हीं में से एक थी डेविड धवन की बीवी नं. 1, जिसमें उनके साथ सलमान खान भी थे. करिश्मा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई थीं, उनका लगातार खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं बल्कि शूटिंग करती रहीं. 

जब करिश्मा का बहा खून

कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने फिल्म के सेट का एक किस्सा याद किया. जब करिश्मा की मेटल ड्रेस उनकी स्किन में चुभ गई थी. पर बावजूद इसके उन्होंने काम रोका नहीं और लगाता शूट करती रहीं. वो शूट के दौरान खून बहा रही थीं.

गलट्टा इंडिया से बातचीत में एश्ले ने करिश्मा के प्रोफेशनल एटीट्यूड की तारीफ करते हुए कहा कि- हम बीवी नं. 1 का एक गाना शूट कर रहे थे और करिश्मा को मैंने मेटल वाली ड्रेस दी थी. डांस करते-करते मेटल उनके शरीर में चुभ गया और वो पूरे टाइम ब्लीड कर रही थीं. मुझे गोल्ड ड्रेस पर लाल निशान दिखे तो पता चला. इसके बाद तुरंत शूट रोका गया.

करिश्मा ने नहीं रोकी थी शूटिंग 

करिश्मा को घायल देखकर जब कोरियोग्राफर ने जब शूट अगले दिन करने का सजेस्ट किया तो, करिश्मा ने तुरंत मना कर दिया था. एश्ले ने बताया- वो बहुत प्रोफेशनल हैं. उनसे कहा गया था कि हम अगले दिन शूट कर लेते हैं. तो उन्होंने खुद मना करते हुए कहा कि- नहीं पूरा सेट पूरा लगा है, आज ही खत्म करते हैं. हमने उसी दिन शूट खत्म किया और अगले दिन ड्रेस बदल दी. हमने उनकी स्किन पर बैंडेज लगाया, ऊपर स्किन कलर का कपड़ा पहना दिया और फिर मेटल ड्रेस पहनाई, ताकि शूट पूरा हो सके. 

जब बाद में एश्ले ने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, तो करिश्मा बोलीं- मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ. मुझे लगा ही नहीं कि ड्रेस ऐसे चोट पहुंचा सकती है. डिजाइनर ने उन्हें बेहद डेडिकेटेड एक्ट्रेस बताया.

बीवी नं. 1 साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म में वो सलमान खान की पत्नी बनी थीं, वहीं सुष्मिता सेन, अनिल कपूर, तब्बू भी अहम रोल में थे. फिल्म को खूब पसंद किया गया था.

