रिया-महेश भट्ट की चैट पर इस एक्ट्रेस ने उठाए सवाल, CBI क्योंं नहीं कर रही पूछताछ?

जबसे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं उससे कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं. रिया शक के घेरे में हैं क्योंकि वे अपने बयानों में तो अलग बात कर रही हैं मगर उनकी चैट डिटेल्स कुछ अलग ही किस्सा बयां कर रही हैं. रिया चक्रवर्ती ने 8 तारीख को सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया था. इसके बाद 14 को सुशांत ने सुसाइड कर ली. रिया की व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें वे सुशांत का फ्लैट छोड़ने के बाद महेश भट्ट का एहसान मान रही थी. अब एक्टेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने महेश भट्ट को घेरे में लिया है.

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ये सवाल उठाया है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में अब तक महेश भट्ट को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया. सुचित्रा ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है. उन्होंने इस बात की भी छानबीन करने को कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ क्या रिश्ता था. उन्होंने लिखा- क्या सीबीआई ने पूछताछ के लिए महेश भट्ट को बुलाया. आखिर रिया के 8 तारीख को सुशांत का फ्लैट छोड़ने को लेकर महेश भट्ट का संबंध क्या है.

Has #MaheshBhatt been called in by #CBI for questioning? Why was he so adamant #Rhea leave #SSR when she did on 8th June?