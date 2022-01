Priyanka Chopra के सरोगेसी से मां बनने पर Kamaal R Khan ने कही ये बात, यूजर्स ने जमकर लताड़ा

प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस पेरेंट्स बन गए हैं. कपल ने सरोगेसी की मदद से अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. प्रियंका और निक के परिवार समेत फैंस के बीच इसे लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है. शुक्रवार देर शाम निक और प्रियंका ने अपने नन्हे मेहमान की खबर सोशल मीडिया पर दी थी. ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री और फैंस से उन्हें ढेरों बधाईयां मिल रही हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें प्रियंका के सरोगेसी की मदद लेने से दिक्कत है. ऐसे ही लोगों में कमाल आर खान भी आते हैं.

KRK ने प्रियंका को लेकर किया ट्वीट

प्रियंका और निक के पेरेंट्स बनने पर कमाल आर खान उर्फ KRK ने कुछ ट्वीट किए. इनमें उन्होंने अपनी बेकार सोच शेयर करते हुए कहा कि मां वही होती है जो बच्चे को अपनी कोख से जन्म दे. KRK ने लिखा, ''गोद लेना और सरोगेसी से बच्चा पैदा करना एक ही बात है. मां सिर्फ वो है, जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है. अगर कुछ पैसे वाले लोगों ने पैसे के जोर पर उस बच्चे को उसकी मां से ले लिया है. तो ये गोद लेने से ज्यादा कुछ भी नहीं है.''

गोद लेना और surrogacy से बच्चा पैदा करना एक ही बात है! माँ सिर्फ़ वो है, जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है! अगर कुछ पैसे वाले लोगों ने पैसे के ज़ोर पर उस बच्चे को उसकी माँ से ले लिया है! तो ये गोद लेने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है! — KRK (@kamaalrkhan) January 22, 2022

जब Priyanka Chopra के 'टमी फैट' को समझा था 'बेबी बंप', प्रेग्नेंसी पर पूछे गए थे सवाल

किरण राव को बीच में लाए KRK

एक और ट्वीट में KRK ने लिखा, ''अगर आप लोगों को याद हो तो किरण राव ने अपने बेटे आजाद को सरोगेसी से पाया था. उन्हें लगता था कि उन्हें अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खुद बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए. फिर भी उनका तलाक हो गया. अब प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी से बच्चा पाया है. तो अब क्या होगा?''

KRK का ट्वीट

यूजर्स बोले- अपने काम से रखो मतलब

कमाल आर खान की बात जाहिर तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आ रही है. ट्वीट्स को देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें लताड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने किरण राव वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है. वहीं प्रियंका के असली मां ना होने की बात पर यूजर्स उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि KRK गलत है और उन्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए.

Kisne kahan Maa ka Matlab woh Hai jisne baccha 9 mahine carry kiya Hai. Krishna bhi yashoda ke pet se nahi paida hue the. Maa woh hoti Hai jo kisi bhi bacche ko mamta de. Apna ho ya paraya. Sir, aap apni wife ya mother se baat kare or Maa ka Matlab Jane. — Joseph (@tedneva) January 22, 2022

You live in Dubai. But so much backdateda. Yasodha was Krish's mother but not biological. A lady who raise a child is called mother. Biological ir non-biological does not matter. Shame on people like you who has such a low thinking — Panchali Bhowmik (@PanchaliBhowmi2) January 22, 2022

To Paise ke liye ek Maa apne bache ko kyu de rahi hai? Dekhiye dono tarfa decision hai, koi jor zabardasti thodi hai. Jo bhi hai, janm dene wali aur paalne wali, dono hi Maa hain. Kripaya ugly comments na kare. 🙏🙏🙏 January 23, 2022

Toh unhe jo karna tha unhone kiya tere pet mein kyun dard hai! Khud ek number ka ghatiya insaan hai - dusroon ko judge karne se pehle khud ko sudhaar Gadhe! — Tat-tvam-asi (@Tattvamasi16) January 22, 2022

Toh vo unki marji hai bhai ispe naa bole movies tak hi theek ho aap YouTube video banao — Amita Shrivastav (@ShrivastavAmita) January 22, 2022

मा का मतलब बो है जो जिंदगी भर पाले उसे न कि पैदा करे बस — mukul jain (@mukulja28183252) January 22, 2022

Anyone I repeat ANYONE can be a mother. It is the pure love and care you give that makes you a mother. Someone's sister, aunt, brother, father, uncle, friend, teacher anyone literally can be a mother. Mother Teresa was not the one who gave birth to ones she took care of. — Somya1810 (@somya1810) January 22, 2022

Okay,so let us get this very straight. I am not here to send hate to you. You have made a wrong comment and I am here to simply educate you on that matter trying to keep it as civil as possible. So, firstly the word 'Mother' has a deep meaning to it.Vast as the universe itself. January 22, 2022

प्री-मैच्योर है Priyanka Chopra का बच्चा? अभी अस्पताल में रहेगा, जानें क्या है वजह?

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बात करें तो दोनों अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं. शुक्रवार को दोनों ने ऐलान किया था कि इस स्पेशल समय में उन्हें प्राइवेसी चाहिए. इससे पहले कई बार निक और प्रियंका परिवार शुरू करने के बारे में बात कर चुके हैं. 2019 में दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि वह हमेशा से मां बनना चाहती हैं. वहीं निक जोनस ने बताया था कि उनका सपना एक पिता बनना है. अब जब दोनों के घर बच्चे का जन्म हुआ है तो दोनों बेहद खुश हैं.