Jersey POSTPONED: ओमिक्रॉन से डरे मेकर्स, 83 की कमाई पर असर पड़ता देख टाल दी शाहिद की जर्सी!

ओमिक्रोन ने भारत में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. सरकार और प्रशासन इस बात पर अभी से सख्त है. बाजारों में भीड़ को देखते हुए कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. बीच में कोरोना के केसेज जब कम हुए तो थियेटर्स खुल गए थे. कई जगहों पर 100 प्रतिशत की ऑडियंस कैपिसिटी देखने को मिली. काफी समय से रिलीज का इंतजार कर रही फिल्में रिलीज हुईं. मगर ये अच्छे दिन सिर्फ जरा से समय के लिए थे. जहां ओमिक्रोन का खतरा आया नहीं कि चीजें फिर से बिगड़ गईं. फिल्म 83 की कमाई पर इसका बुरा असर पड़ा है. और यही देखते हुए अब शाहिद कपूर की जर्सी की रिलीज डेट भी पोस्टपोन कर दी गई.

ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट की मानें तो जर्सी की रिलीज डेट को टाल दिया गया है. शाहिद की ये फिल्म भी कबसे रिलीज का इंतजार कर रही थी. बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए इस मूवी की शूटिंग पूरी की गई. शाहिद ने फिल्म के लिए काफी मेहनत भी की. मगर लगता है अभी फिल्म को रिलीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तरण ने ट्वीट में लिखा कि- जर्सी रिलीज डेट पोस्टपोन. फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज नहीं की जाएगी. जल्द ही फिल्म से जुड़ी हुई आगे की जानकारी साझा की जाएगी. कई जगह बातें चल रही हैं कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. मगर ये खबर भी सच नहीं है.

#Xclusiv... #BreakingNews... #Jersey POSTPONED... WON'T RELEASE ON 31 DEC... New date will be announced shortly... Industry talk that #Jersey will be Direct-to-OTT release is FALSE. pic.twitter.com/1MBwsSdWCC