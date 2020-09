हाथरस गैंगरेप केस: गुस्से में बॉलीवुड, अभिषेक बच्चन बोले- घिनौना है ये, हर हाल में रुकना चाहिए

उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना ने सभी को दहला कर रख दिया है. इस मामले पर पूरा देश आक्रोश में है. फिल्म इंडस्ट्री से भी सितारे इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. स्वरा भास्कर, कंगना रनौत और अक्षय कुमार के बाद अब इस मामले पर अभिषेक बच्चन की भी प्रतिक्रिया आ गई है. अभिषेक भी देशभर में लगातार बढ़ रहे रेप के मामलों से खफा नजर आ रहे हैं.

उन्होंने ट्वीट में लिखा- ये सब हर हालत में रुकना चाहिए. ये बहुत ही घिनौना है. #Hathras. बता दें कि मामले को लेकर देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है. कहीं मायूसी है तो कहीं लोगों में गुस्सा है. सभी का यही कहना है कि आखिर कब देश सबक लेगा और इस तरह के दर्दनाक मामले खत्म होंगे. अभिषेक के अलावा अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया.

अक्षय कुमार ने क्या कहा?

गैंगरेप की घटना पर अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हाथरस में बहुत ही दर्दनाक गैंगरेप के मामले से गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हूं. ये सब कब रुकेगा? कानून और एजेंसियों को सख्त होना चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि रेपिस्ट ऐसा दोबारा करने से डरें. दोषियों को फांसी दो. अपनी बहन-बेटियों को बचाने के लिए आवाज उठाएं, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं.' बता दें कि गैंगरेप की पीड़िता ने मंगलवार को दम तोड़ दिया जिसके बाद से ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Angry & Frustrated!Such brutality in #Hathras gangrape.When will this stop?Our laws & their enforcement must be so strict that the mere thought of punishment makes rapists shudder with fear!Hang the culprits.Raise ur voice to safeguard daughters & sisters-its the least we can do