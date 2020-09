दुर्गा बनीं नुसरत जहां को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज, विदेश मंत्रालय एक्टिव

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को एक बार फिर धमकियां मिल रही हैं. पिछले दिनों नुसरत जहां ने दुर्गा का अवतार धारण करते हुए फोटो शूट करवाया था, जिसके बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं. नुसरत जहां को सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे पोस्ट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की है, अब नुसरत को अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है.



दरअसल, नुसरत जहां ने हाल ही में दुर्गा का अवतार धारण करते हुए एक शूट कराया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी मिलने लगी, कई लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है.



एक यूज़र ने नुसरत जहां को धमकी देते हुए लिखा कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, क्या तुम अपना शरीर नहीं ढक सकती हो. इसके अलावा एक यूजर ने नुसरत जहां से उनका नाम बदलने को कहा, बता दें कि नुसरत जहां ने एक हिन्दू से शादी की है. उनकी शादी के वक्त भी काफी बवाल हुआ था.

TMC MP @nusratchirps gets #threats on social media for posing as #Durga.

Time for additional security as she is shooting in #London for her 23rd movie.@MEAIndia pic.twitter.com/GFFt0jlsCB