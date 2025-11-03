गेंद-बल्ले से बराबरी की लड़ाई... दिल छू लेंगी महिला क्रिकेटर्स के स्ट्रगल पर बनी ये फिल्में

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्डकप उठाकर फैन्स का एक बहुत पुराना अधूरा सपना पूरा किया है. रविवार को ICC के महिला क्रिकेट वर्ल्डकप में साउथ अफ्रिका का आखिरी विकेट गिरने के साथ ही, भारतीय क्रिकेट टीम की लड़कियों का इमोशनल सेलेब्रेशन देखकर फैन्स भी इमोशनल होने लगे.

ये लड़कियां जो रविवार तक अंडरडॉग थीं, सोमवार सुबह से इंडियन क्रिकेट की सुपरस्टार बन चुकी हैं. इन सबकी कहानी अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं हैं, मगर है पूरी तरह रियल. रियलिटी की इस शानदार स्क्रिप्ट के लिखे जाने से पहले कई फिल्मों ने भी महिला क्रिकेटरों के स्ट्रगल की कहानी को पर्दे पर उतारा है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इस ऐतिहासिक पल को आप इन फिल्मों से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं.

महिला क्रिकेट पर बनी सबसे कामयाब फिल्म कही जा सकती है 'कना' (Photo: IMDB)

कना (2018)

महिला क्रिकेट पर बनी शुरुआती फिल्मों में से एक 'कना', एक दमदार फिल्म है. जहां महिला क्रिकेट को ही अपने हिस्से के फैन्स जुटाने में लंबा स्ट्रगल लगा है वहीं डायरेक्टर अरुणराजा कामराज ने काफी पहले इस फिल्म की कहानी लिखी थी. उन्होंने अपने दोस्त, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के यंग स्टार शिवा कार्तिकेयन को कहानी बताई. शिवा ने इस फिल्म से खुद प्रोडक्शन में कदम रखा और इस फिल्म को आगे बढ़ाया.

Advertisement

ऐश्वर्या राजेश ने फिल्म के लिए क्रिकेट सीखा और स्क्रीन पर दमदार परफॉरमेंस दी. IMDB पर इसकी रेटिंग 7.6 है और इसके रिव्यू भी शानदार थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट थी और इसने बजट के दोगुने से ज्यादा कमाई की थी. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर अवेलेबल है और फ्री में देखी जा सकती है. सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है. हिंदी डबिंग के साथ ये यूट्यूब पर गोल्डमाइंस के चैनल पर देखी जा सकती है.

महिला क्रिकेट पर बनी अंडररेटेड डॉक्यूमेंट्री 'पर्दा' भी बहुत दमदार है (Photo: IMDB)

पर्दा (2018)

ये एक डाक्यूमेंट्री फिल्म है. डायरेक्टर जेरेमी गाय ने इसमें कहकशां मिर्जा और उनकी बहनों की कहानी दिखाई है. कहकशां को बचपन से क्रिकेट का क्रेज है. मगर एक ट्रेडिशनल मुस्लिम परिवार में उसका पहला स्ट्रगल बैट पकड़ना नहीं, बुर्के से आजादी पाना है. उसे अपने पिता को भी मनाना होगा, जो मानते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना चाहिए.

ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल्स में खूब घूमी, इसे तारीफ भी बहुत मिली. 8.1 IMDB रेटिंग वाली ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप Indie Rights Movies For Free के यूट्यूब चैनल पर फ्री में देख सकते हैं.

'शाबाश मिठू' में तापसी पन्नू ने निभाया था मिताली राज का किरदार (Photo: IMDB)

शाबाश मिठू (2022)

तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं मिताली राज की लाइफ से इंस्पायर्ड थी. मिताली इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में आइकॉन मानी जाती हैं. तापसी ने उनका किरदार बड़ी ईमानदारी से निभाया था. हालांकि फिल्म के रिव्यूज बहुत दमदार नहीं थे. बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. मगर तापसी के काम के अलावा, मिताली राज की कहानी देखने के लिए इस फिल्म की तरफ देखा जा सकता है. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

Advertisement

'घूमर' की कहानी ने लोगों को कर दिया था इमोशनल (Photo: IMDB)

घूमर (2023)

अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर की ये फिल्म थिएटर्स में बहुत भीड़ तो नहीं जुटा पाई थी, मगर देखने वालों को ये कहानी बहुत दमदार लगी थी. 'घूमर' एक ऐसी क्रिकेटर की कहानी थी, जो शानदार बैट्समैन है. मगर एक खतरनाक एक्सिडेंट में एक हाथ गंवा बैठती है. शराबी बन चुका एक नाकाम एक्स क्रिकेटर कोच की शक्ल में उसके लिए उम्मीद की किरण बनकर आता है. ये लड़की महिला क्रिकेट टीम में वापसी कर पाती है या नहीं, फिल्म में यही कहानी है. ये फिल्म जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

अच्छे मैसेज के साथ पॉपुलर फिल्मी मसाला का ठोस कॉम्बो थी 'मिस्टर एंड मिसेज माही' (Photo: IMDB)

मिस्टर एंड मिसेज माही (2024)

राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म, एक महिला को क्रिकेट खेलते दिखाने वाली, गिनी-चुनी कामयाब फिल्मों में से एक है. फिल्म में राजकुमार एक नाकाम क्रिकेटर हैं, जिनकी पत्नी को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है. कहानी में ये पति अपनी पत्नी को क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करता है और उसका क्रिकेटिंग करियर आगे बढ़ाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

---- समाप्त ----