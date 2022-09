'ब्रह्मास्त्र' ने Hrithik Roshan को किया इंप्रेस, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं...

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है. फर्स्ट डे पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी शुरू कर दी है. ब्रह्मास्त्र ने ग्लोबली पहले दिन 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है. अगर फिल्म ने वीकेंड पर इसी रफ्तार से बिजनेस किया, तो वो तीन दिन में ही कई रिकॉर्ड तोड़ती दिखेगी. ब्रह्मास्त्र की धुंआधार कमाई से इतना पता चल रहा है कि फैंस को फिल्म काफी पसंद आ रही है. वहीं अब ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने भी ब्रह्मास्त्र का रिव्यू किया है.

ऋतिक ने किया ब्रह्मास्त्र का रिव्यू

पूजा भट्ट के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास्त्र का रिव्यू किया है. ऋतिक रोशन ने ट्वीट करके फिल्म की तारीफ की है. वो लिखते हैं, मेरे अंदर बसे फिल्म छात्र को फिर से ब्रह्मास्त्र देखने की जरूरत है! एक्शन, ग्रेडिंग, बीजीएम, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन uff... बिल्कुल अविश्वसनीय काम. बहुत अच्छा. इसका आनंद उठाया. टीम को मेरी बधाई.

