ऋतिक रोशन को पसंद आई 'धुरंधर', रिव्यू में की तारीफ, क्यों बोले- इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं...

सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर को लेकर ऑडियंस से लेकर फिल्म सेलेब्स के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. अब सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर का रिव्यू किया और इंस्टाग्राम पर अपने विचार शेयर किए.

एक्टर ऋतिक रोशन (Photo: X/@YRF)
एक्टर ऋतिक रोशन (Photo: X/@YRF)

हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. महज 5 दिनों में 'धुरंधर' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल्मोस्ट 160 करोड़ रुपये हो चुका है. बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी फिल्म की सिनेमैटिक परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. अब एक्टर ऋतिक रोशन ने अपना रिव्यू शेयर किया है . 

ऋतिक रोशन ने धुरंधर का रिव्यू किया
एक्टर ने लिखा, 'मुझे सिनेमा पसंद है, ऐसे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में फंसते हैं और कहानी को कंट्रोल करने देते हैं. उसे तब तक घुमाते, हिलाते हैं जब तक उन्हें जो बात कहनी है स्क्रीन पर निकलकर ना आए. धुरंधर इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया, यह सिनेमा है.'

एक्टर ने आगे लिखा, 'मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हो सकता, और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे यह कितना पसंद आया और मैंने इससे कितना कुछ सीखा. कमाल है.'

वॉर के डायरेक्टर कर चुके तारीफ
वॉर (2019) के पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी आदित्य धर के डायरेक्शन से इम्प्रेस हुए और उन्होंने ट्वीट किया था, 'धुरंधर नशा है. यह आपके साथ लंबे समय तक रहता है. यह आपको छोड़ता नहीं है. आप और ज्यादा चाहते हैं. यह हर डिपार्टमेंट के अपने पीक पर परफॉर्म करने का एक बेहतरीन उदाहरण है. कैसे? क्योंकि डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने पक्के यकीन और अपने पैशन से उन सभी को आगे बढ़ाया. जो हर फ्रेम में दिखता है. कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें एक मंझे हुए उस्ताद की तरह किया गया है. हर परफॉर्मेंस, उन सभी ने, बस अपना बेस्ट दिया है. मैं फिर से जा रहा हूं. और मुझे याद नहीं कि सालों से थिएटर में दोबारा कोई फिल्म देखने की इच्छा हुई हो.. बहुत खुश हूं!! शाबाश टीम धुरंधर.'

फिल्म धुरंधर के बारे में 
धुरंधर एक जवान, रहस्यमयी आदमी हमजा अली मजारी (भारतीय जासूस) की कहानी है. जो पाकिस्तान में रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है. वह एक वजह से पाकिस्तान के एक असरदार नेता की बेटी से शादी करता है. पता चलता है कि हमजा पाकिस्तान में भारत का जासूस है, जो अंडरवर्ल्ड में घुसकर उनकी एक्टिविटीज की डिटेल्स लीक करता है.

फिल्म धुरंधर में एक्टर रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे दिग्गज एक्टर हैं. सारा अर्जुन का भी इस फिल्म से डेब्यू है. ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी. धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को थिएटर में आएगा.

---- समाप्त ----
