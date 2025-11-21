गर्लफ्रेंड माहिका संग हार्दिक ने रचाई सगाई, घर में हुई सेरेमनी? पंडित जी ने बताया सच

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने सोशल मीडिया पर इस हफ्ते की शुरुआत में एक फोटो डंप शेयर किया था. इसमें उनके बेटे अगस्त्य के साथ प्यारे मोमेंट्स, गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक तस्वीरें और प्रैक्टिस पिच की कैंडिड फोटोज थीं. ये इंस्टाग्राम पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई. इसके पीछे दो बड़े कारण थे. पहला, हार्दिक के घर पर हुए पूजा-पाठ की तस्वीरें. और दूसरा, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की उंगली पर चमकती हुई एक बड़ी-सी डायमंड रिंग. इस रिंग पर यूजर्स का ध्यान तुरंत गया और सगाई की अफवाहें उड़ने लगीं.

पंडित जी ने बताया सच

माना यही जा रहा था कि हार्दिक के घर जो पूजा हुई, वह उनकी और महीका की सगाई (रोका) के लिए थी. लेकिन उस पूजा को करवाने वाले पंडित चंद्रशेखर शर्मा ने इसके पीछे की असल वजह बता दी. पंडित जी ने पूजा की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, 'मंगलवार पूजा परिवार और दोस्तों के साथ समग्र कल्याण के लिए संपन्न की गई @mahiekasharma @hardikpandya93. हवन की अग्नि से आरोग्य, शांति और समृद्धि की कान्ति प्राप्त होती है. इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो शांति और पूर्ण कल्याण चाहता है, उसे पवित्र अग्नि में आहुति देनी चाहिए.'

यह पोस्ट बाद में इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी गई. हालांकि फेसबुक पर ये अभी भी है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को सेव कर चुके हैं. ऐसे में ये जल्द ही वायरल हो गई. फिर हार्दिक और माहिका की सगाई की अफवाह फैल गई. हालांकि जब तक हार्दिक और माहिका खुद कुछ नहीं बताते, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि दोनों सच में सगाई कर चुके हैं या नहीं.

हार्दिक का हो चुका है तलाक

हार्दिक पंड्या अपने खेल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने डांसर और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से 2020 में शादी की थी. इसी साल उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. जुलाई 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का ऐलान कर दिया था. अब दोनों का तलाक हो गया है. मगर वो बेटे अगस्त्य की परवरिश साथ कर रहे हैं.

तलाक के बाद हार्दिक पंड्या को माहिका शर्मा में नया प्यार मिला. इस साल अक्टूबर में दोनों ने पहली बार बतौर कपल पब्लिक आउटिंग की. डेटिंग की अफवाहों पर दोनों ने मुंह नहीं खोला, लेकिन सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ खूब PDA करते रहे, जिससे साफ हो गया कि अब हार्दिक-माहिका एक कपल हैं. अक्सर दोनों की Kiss करते हुए और साथ बिताते हुए फोटोज वायरल होती हैं.

