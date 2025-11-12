scorecardresearch
 

Feedback

'पंजाबी हार नहीं मानते', गोविंदा को भूलीं सुनीता? धर्मेंद्र पर की बात, वीडियो वायरल

गोविंदा बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस बीच सुनीता आहूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो धर्मेंद्र की सेहत पर बात करती दिख रही हैं. उनका कहना कि एक्टर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. हालांकि पति गोविंदा को लेकर अब तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

Advertisement
X
धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की सुनीता आहूजा ने की कामना (Photo: Yogen Shah)
धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की सुनीता आहूजा ने की कामना (Photo: Yogen Shah)

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने के बीच, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की सेहत के बारे में बात करती दिखीं. उन्होंने एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की. पैप्स से बातचीत में उन्होंने पति गोविंदा का कोई जिक्र ना करते हुए धर्मेंद्र की स्वस्थ सेहत की दुआ मांगी. अब ये वीडियो वायरल हो रहा है. 

धर्मेंद्र की सताई चिंता

हालांकि ये वीडियो मंगलवार शाम यानी 11 नवंबर का है, जब सुनीता मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं. सुनीता ने पैपराजी से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की और कहा कि, “पंजाबी कभी हार नहीं मानते.”

सम्बंधित ख़बरें

Govinda
सिर में तेज दर्द के बाद बेहोश हुए गोविंदा, मैनेजर ने बताया कैसी है तबीयत 
madam ji is madam how will it happen
धर्मेंद्र की सेहत पर क्या बोलीं गोविंदा की बीवी सुनीता?  
घर में अचानक बेहोश हुए एक्टर गोविंदा, अस्पताल में कराए गए भर्ती 
Sunita Ahuja News
सुनीता आहूजा ने खत्म की भांजे कृष्णा से लड़ाई, बोलीं- कब तक नाराज रहूंगी 
Rakhi Sawant ने की Govinda की पत्नी Sunita की तारीफ 

वीडियो में सुनीता कहती हैं, “मेरे पति गोविंदा कल उनसे मिलने गए थे, लेकिन मैं मुंबई में नहीं थी. धर्मेंद्र हमारे परिवार के पसंदीदा एक्टर हैं- हमारे ही-मैन. मैं उनकी जल्दी सेहतमंदी के लिए दुआ कर रही हूं. मेरी बस यही इच्छा है कि जल्द अच्छी खबर सुनने को मिले. मैं भी जल्द उनसे मिलने जाऊंगी. वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे. पंजाबी लोग बहुत सॉलिड होते हैं. वो कभी हार नहीं मानते. एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे वो.”

पति को भूलीं सुनीता?

सुनीता का सिर्फ धर्मेंद्र की सेहत को लेकर बात करना कई यूजर्स को खटक रहा है. हालांकि फैंस का कहना है कि मुमकिन है कि सुनीता को गोविंदा के बारे में कोई जानकारी ना हो. लेकिन सुनीता ने अभी तक गोविंदा की तबीयत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. जबकि वो रात में ही बेहोश हुए थे और अस्पताल में एडमिट हुए. ऐसे में कपल के बीच की अनबन की अफवाहों को और हवा मिल गई है.

Advertisement

गोविंदा के साथ हैं बेटी टीना

धर्मेंद्र को आज सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जिससे उनके फैंस ने राहत की सांस ली. लेकिन अब खुद गोविंदा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. खबर है कि, गोविंदा को मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वो अपने घर पर ही थे, जब वो अचानक बेहोश हो गए. ये घटना उस दिन के बाद हुई जब वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने गए थे.

उनके सचिव शशि सिन्हा ने बताया, “ये घटना 11 नवंबर की रात में करीब 10 बजे हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. न्यूरोलॉजिस्ट उनकी जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि ऐसा क्यों हुआ.”

वहीं, गोविंदा के सहयोगी और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने बताया, “उन्हें हल्का चक्कर आया और सिर भारी लगने लगा, इसलिए हमने जांच के लिए उन्हें भर्ती कराया. डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं. सर अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है. बस एहतियात के तौर पर न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह पर भर्ती कराया गया. उनकी बेटी टीना उनके साथ हैं.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement