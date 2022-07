जब गौरी खान ने किया था रैंप वॉक, चियर करने पहुंचे थे शाहरुख खान, थ्रोबैक फोटो वायरल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हम सभी को रियल लव का असली मतलब सिखाया है. डिंपल स्माइल और इंनोसेंट नेचर के फैन्स तो दीवाने हैं. रियल लाइफ इनकी लव स्टोरी पर एक नजर डालें तो यह हर किसी को लुभा देती है. हर लड़की अपने सपनों के शहजादे को शाहरुख खान जैसा ही देखती है. 18 साल के थे जब शाहरुख खान को गौरी खान से प्यार हुआ था. दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी. लंबे रोमांस के बाद दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से साल 1991 में शादी रचाई. शादी के आज 30 साल बाद भी दोनों के प्यार की मिसालें दी जाती हैं. आज भी शाहरुख खान, गौरी खान का उतना ही ध्यान रखते हैं, जितना वह शुरुआती दिनों में रखते थे. दोनों के तीन बच्चे हैं.

गौरी खान आजकल अपना इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह रन कर रही हैं. सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में गौरी खान ने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की, जिसमें वह उस जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस नम्रता शिरोड़कर और संगीता बिजलानी संग नजर आ रही हैं. गौरी खान ने एक फैशन शो के लिए रैंप वॉक किया था और शाहरुख खान वहां उन्हें चियर करने के लिए पहुंचे थे.

Post a fashion show with #namratashirodkar @sangeetabijlani .. I think i walked the Ramp with them too while @iamsrk watched from the audience 😁 pic.twitter.com/XmtBdStcpn