किसी की किताब तो किसी का एडमिशन, सोनू ने उठाया छात्रों की मदद का बीड़ा

लॉकडाउन के दौरान मसीहा बनकर सामने आए एक्टर सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं. हाल ही में एक छात्र ने अपनी बहन के लिए मदद मांगी थी. छात्र ने सोनू से मदद मांगते हुए यूपीएससी की किताबों का इंतजाम करवा देने की गुहार लगाई थी. अब उस छात्र की मदद के लिए सोनू ने उन्हें किताबें भ‍िजवाने का वादा किया है.

छात्र ने ट्वीट किया था- 'सर, क्या आप प्लीज मेरी बहन की सिविल तैयारी में मदद कर सकते हैं? उसे कुछ यूपीएससी किताबें चाहिए. एक किसान पर‍िवार से होने के नाते मेरे पिता के लिए इस मुश्क‍िल समय में इसका इंतजाम करने की क्षमता नहीं है. प्लीज सर मदद करें'. छात्र के इस रिक्वेस्ट पर सोनू सूद ने भी सक्रियता दिखाते हुए उन्हें जवाब में लिखा- 'आपकी किताबें कल पहुंच जाएंगी'. उन्होंने पहले भी छात्रों की सहायता के लिए दरियादिली दिखाई है.

Your books will reach you by tomorrow ❣️🙏 https://t.co/8Ad2JR5IUo