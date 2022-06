Brahmastra में दीपिका पादुकोण! ट्रेलर में दिखी इस हीरोइन को आपने किया नोटिस?

साल 2022 की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर धूम मचा रहा है. रविवार को डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने साइंस फिक्शन मूवी का ट्रेलर फिर से रिलीज किया, लेकिन इस बार 4K (हाई रेजोलूशन) में. इसमें फैंस को मूवी का हर एक सीन और करीब से देखने का मौका मिला.

ब्रह्मास्त्र में दीपिका की दिखी झलक!

बस फिर क्या था. लोगों ने ट्रेलर का पूरा पोस्टमार्टम ही कर डाला. फैंस ने ब्रह्मास्त्र के 4K वर्जन में बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस डीवा दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया. यकीन नहीं होता ना? यूजर्स का दावा है कि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में जल (पानी) का किरदार रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है. ट्विटर पर 'जल' के क्लोज अप स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं.

ट्रेलर में समंदर की ऊंची लहरों के आगे एक मिस्ट्री वुमन चलती हुई नजर आती है. उसके हाथ से ब्लू कलर की एनर्जी बाहर निकल रही है. रोल में नजर आ रही एक्ट्रेस ने रेड साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, पैरों में एक्सेसरीज पहनी है. जब ये एक्ट्रेस नजर आती हैं तब अमिताभ जल के किरदार का विवरण करते हैं. फैंस का दावा है कि ये मिस्ट्री वुमन और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण हैं.

