'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने एक्ट्रेस से खाए 7 थप्पड़, नहीं की शिकायत, लगाया गले

आदित्य धर की 'धुरंधर' सिनेमाघरों में छाई हुई है. इस पिक्चर में रणवीर सिंह, अक्षय कुमार के अलावा राकेश बेदी, गौरव गेरा और नवीन कौशिक जैसे एक्टर्स ने काम किया है. नवीन ने फिल्म में डोंगा का किरदार निभाया है. इससे पहले वो 'रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर' और 'ये जवानी है दीवानी' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. 'धुरंधर' में नवीन का किरदार डोंगा, रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गैंग का मेंबर है. हाल ही में नवीन कौशिक ने खुलासा किया कि फिल्म के एक खास सीन के लिए अक्षय खन्ना को 7 थप्पड़ पड़े थे.

7 बार अक्षय ने खाया थप्पड़

फिल्म में 'भाभीजी घर पर हैं' फेम सौम्या टंडन ने, रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है. एक सीन में उन दोनों का बड़ा बेटा मारा जाता है. दुख और नाराजगी में उल्फत अपने पति रहमान डकैत को थप्पड़ मार देती है. ये काफी पॉवरफुल सीन था. फिल्मीज्ञान से हुई बातचीत में नवीन कौशिक ने इसकी बैकस्टोरी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'मेरे ख्याल से अक्षय सर को 7 बार थप्पड़ पड़ा. वो एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है. उल्फत यानी सौम्या टंडन जी का कैरेक्टर, वो औरत है जिसे रहमान डकैत प्यार करता है. वो उसकी ताकत है.'

उन्होंने आगे बताया, 'दूसरे पार्ट में आप उनसे जुड़े और सीन देखेंगे. वही वो शख्स हैं जो घर में रहमान को संभालती हैं. पब्लिक में तो नहीं मगर प्राइवेट में. रहमान की जिंदगी और उसके फैसलों के कारण, उल्फत को अपना बेटा खोना पड़ा है. इसलिए थप्पड़ मारने वाला ये मोमेंट बहुत शक्तिशाली था. आदित्य सर और अक्षय सर ने एक बहुत ही अच्छा फैसला ये लिया कि जब वो थप्पड़ मारे, तो रहमान रिएक्ट नहीं करेगा. ये नहीं कि लड़की का हाथ पकड़ लिया या उसको पकड़ लिया. वो उस थप्पड़ को स्वीकार करता है और उसे गले लगाता है. कहता है कि तू मेरी जान है. उस तरह के किरदार का ऐसा करना बड़ी बात है.'

सीन करने में हिचक रही थीं सौम्या

नवीन कौशिक ने बताया कि इस सीन को फिल्माने में सौम्या टंडन हिचक रही थीं. उनके अनुसार, 'भारतीय सिनेमा में खासकर हालिया दौर में, ऐसा देखा गया है कि कठोर लोगों के हिस्से भी ऐसे कुछ सेंसीटिव पल आते हैं. अक्षय सर को इतनी बार थप्पड़ पड़े मगर वो एक बार भी नहीं हिचके. सौम्या जी को शुरुआत में हिचक रही होगी. मगर अक्षय सर और आदित्य सर ने उनसे कहा कि वो कैरेक्टर बनिए. वो इंसान मत बनिए जो एक दूसरे स्टार के सामने खड़ा है. ये उल्फत है जो रहमान के सामने खड़ी है. वो रहमान से डरती नहीं है. शायद किसी और मौके पर डरी हो. मगर उस मौके पर नहीं. क्योंकि रहमान से उनका डरना अपने बेटे को खोने के दुख से कहीं छोटा है.'

नवीन ने बताया कि वो खुद भी इस सीन में मौजूद थे. शूटिंग के वक्त उन्हें महसूस हुआ कि एक बार थप्पड़ पड़ गया. दो बार भी पड़ गया है. इसलिए अब जाने देना चाहिए. मगर अक्षय, सौम्या और आदित्य तब तक रीटेक्स लेते रहे, जब तक उन्हें परफेक्ट शॉट नहीं मिल गया. अक्षय ने एक दफा भी शिकायत नहीं की. वहीं आदित्य धर भी परफेक्ट शॉट लिए बिना रुके नहीं. ऐसे में सौम्या ने अक्षय खन्ना को 7 बार थप्पड़ मारे थे. अब यही सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अक्षय के काम की तारीफ हो रही है.

