भारत ही नहीं, विदेशों में भी 'धुरंधर' बने रणवीर सिंह, तोड़े शाहरुख-प्रभास जैसे सुपरस्टार्स के रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' इंडियन थिएटर्स में जमकर गदर मचा रही है. दूसरे वीकेंड में इसने वो भीड़ जुटाई कि थिएटर्स को अपने धूल फांक रहे 'हाउसफुल' बोर्ड फिर से निकालने पड़े. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' वो कारनामे कर रही है, जिसकी कल्पना भी फिल्म ट्रेड पर नजर रखने वाले लोगों ने नहीं की थी. पर 'धुरंधर' का ओवरसीज कलेक्शन रणवीर सिंह की सक्सेस की एक और शानदार तस्वीर पेश कर रहा है. 'धुरंधर' के दम पर रणवीर ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान, रजनीकांत, प्रभास जैसे सुपरस्टार्स के रिकार्ड तोड़ डाले हैं.

और पढ़ें

'धुरंधर' का ओवरसीज कलेक्शन

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी 'धुरंधर' ने ओवरसीज में भी धमाकेदार कलेक्शन किया है. मेकर्स के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 10 दिनों में इसने 120 करोड़ भारतीय रुपये से ज्यादा ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन किया है. यानी 13 मिलियन डॉलर से ज्यादा.

'धुरंधर' रणवीर सिंह की छठी फिल्म है जिसने ओवरसीज में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है. इससे पहले उनकी 5 फिल्में ओवरसीज में 10 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं— पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, सिंबा, गली बॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी.

ओवरसीज में रणबीर कपूर और प्रभास से भी आगे रणवीर सिंह

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओवरसीज कलेक्शन में 10 मिलियन डॉलर का आंकड़ा सबसे ज्यादा बार शाहरुख खान ने पार किया है. उनकी 16 फिल्मों ने ये बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार किया है. उनके बाद सलमान खान की 9 फिल्मों ने ये कमाल किया है. और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की 7 फिल्मों ने.

Advertisement

ओवरसीज 10 मिलियन डॉलर वाली 6 फिल्मों के साथ रणवीर सिंह ने आमिर खान और साउथ के स्टार, विजय की बराबरी कर ली है. प्रभास और रणबीर कपूर की 5-5 फिल्मों ने ही ये बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार किया है. इस क्लब में अब ये दोनों रणवीर सिंह से पीछे हैं.

यूएस में रणवीर की बॉक्स ऑफिस पावर

अमेरिका में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का पावर ऐसा माना जाता है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. यहां 3 मिलियन डॉलर कलेक्शन का आंकड़ा शाहरुख की 13 फिल्मों ने पार किया है. उनके बाद दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह हैं, जिनकी 8 फिल्मों ने ये बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार किया है. प्रभास, रजनीकांत, आमिर खान, सलमान खान, विजय, अल्लू अर्जुन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार जैसे सारे स्टार्स, नॉर्थ अमेरिका में रणवीर से पीछे हैं.

पर नॉर्थ अमेरिका में एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें शाहरुख भी रणवीर से पीछे हैं— 5 मिलियन डॉलर कलेक्शन. इस बॉक्स ऑफिस क्लब में शाहरुख खान की 5 फिल्में हैं. प्रभास की 4 और बाकी सबकी इससे भी कम. लेकिन 'धुरंधर' रणवीर की छठी फिल्म है जिसने नॉर्थ अमेरिका में 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा बिजनेस किया है.

2025 का सबसे बड़ा ओवरसीज कलेक्शन

इस साल ओवरसीज में सबसे ज्यादा कलेक्शन रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने किया है. इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 180 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था. दूसरे नंबर पर 171.5 करोड़ के साथ 'सैयारा' है. 142 करोड़ कमाने वाली मलयालम ब्लॉकबस्टर 'एम्पुरान' तीसरे पर है.

Advertisement

सिर्फ 10 दिनों में 120 करोड़ ओवरसीज ग्रॉस के साथ 'धुरंधर' अभी से चौथे नंबर पर है. पर ओवरसीज मार्किट में इसका क्रेज बहुत तगड़ा है. नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में 'धुरंधर' ने नौवें दिन, पहले दिन से भी काफी तगड़ी कमाई की. ये शानदार क्रेज बता रहा है कि 'धुरंधर' जल्द ही ओवरसीज में 2025 की टॉप इंडियन फिल्म बन सकती है.

---- समाप्त ----