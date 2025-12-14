धुरंधर की कास्टिंग में लगे डेढ़ साल, 'रहमान डकैत' के लिए लाइन में थे 50-60 एक्टर्स

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज हैं, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म की खास तौर पर दिलचस्प कास्टिंग और एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ हो रही है. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अब खुलासा किया है कि उन्हें और डायरेक्टर आदित्य धर को कास्टिंग फाइनल करने में लगभग डेढ़ साल लग गए.

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने पहले 9 दिनों में भारत में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने क्या कहा?

PTI को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने कहा कि फिल्म के साथ उनका मकसद लोगों को सरप्राइज देना था, और कास्टिंग को और भी दिलचस्प और फ्रेश बनाना था. उन्होंने कहा, 'लोग इस फिल्म में ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे थे, और इसलिए, मैं कास्टिंग के साथ चीजों को ट्विस्ट करना चाहता था. हर किसी को लगना चाहिए कि यह एक सोची-समझी बात है और हमने किसी को भी ऐसे ही कास्ट नहीं किया है.'

मुकेश छाबड़ा ने आगे बताया कि उन्हें और आदित्य धर को कास्ट फाइनल करने में लगभग 1.5 साल लगे. उन्होंने कहा, 'हर एक कास्टिंग के लिए हमने सचमुच बहुत समय लगाया यह सोचने में कि अर्जुन, माधवन, संजू बाबा या अक्षय सही रहेंगे या नहीं? हर दिन, मैं और आदित्य दो से चार घंटे बैठते थे, नामों पर चर्चा करते थे, लड़ते थे, बहस करते थे, 'यह (एक्टर) काम कर सकता है, नहीं कर सकता, चलो लोगों को सरप्राइज देते हैं, चलो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, और खुद को पुश करते हैं'. पहले हमारे पास कुछ दूसरे (एक्टर्स) के नाम थे, हमारे पास OTT के चेहरे (एक्टर्स) थे, फिर हमने सोचा कि इसे (फिल्म) और बड़ा बनाते हैं.'

रहमान डकैत और आलम का सिलेक्शन कैसे?

इस समय सोशल मीडिया पर जहां अक्षय खन्ना को गैंगस्टर रहमान डकैत के रूप में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस रोल के लिए कई एक्टर्स के नामों पर विचार किया जा रहा था? मुकेश छाबड़ा ने बताया कि रहमान डकैत के रोल के लिए उनके पास अलग-अलग बैकग्राउंड के 50-60 एक्टर्स की लिस्ट थी. जिसमें साउथ फिल्मों के एक्टर्स भी शामिल थे.

हालांकि, आखिरकार उन्होंने इस रोल के लिए अनुभवी एक्टर अक्षय खन्ना को कास्ट किया. मुकेश छाबड़ा ने पहले 2017 की फिल्म 'मॉम' के लिए भी खन्ना का नाम सुझाया था. इस बीच, कास्टिंग डायरेक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने डोंगा और आलम के रोल के लिए बहुत सारे ऑडिशन लिए, जो आखिरकार नवीन कौशिक और गौरव गेरा को मिले. उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने आलम के रोल के लिए सुनील ग्रोवर को लेने के बारे में सोचा था, लेकिन आखिर में उन्होंने गौरव गेरा को कास्ट करने का फैसला किया.

