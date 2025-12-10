'धुरंधर' के इस जासूस को पहचाना? 'चुटकी' बन करता था कॉमेडी, अब किया सबसे बड़ा धमाका

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अभी भी इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन असली सरप्राइज बने हैं- गौरव गेरा. जो फिल्म में इतने अलग दिख रहे हैं कि कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए.

टीवी के हिट शो जस्सी जैसी कोई नहीं और कभी चुटकी के नाम से कॉमेडी वीडियोज बनाकर फेमस हुए गौरव ने फिल्म में मोहम्मद आलम का रोल निभाया है. जो कि एक जूसवाला है लेकिन असल में वो एक जासूस है. उनका छोटा-सा लेकिन अहम किरदार फैंस की नजरों में बस गया है, फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस बात ने एक्टर को भी खूब खुशी दी है. उन्होंने अपने इस ‘पहचान में न आने वाले’ लुक पर रिएक्ट किया है.

कॉमेडियन चुटकी से जासूस बने गौरव

जूम को दिए इंटरव्यू में गौरव गेरा ने बताया कि वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं और लोगों से मिल रहे प्यार से बेहद भावुक हो गए हैं. उन्होंने कहा- मैंने ऑनलाइन कमेंट्स पढ़े हैं. उन्हें पढ़कर इतनी खुशी हुई कि कुछ ने तो आंखों में आंसू ला दिए. ये बहुत अच्छा समय है और मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था.

उन्होंने आगे कहा कि वो खुद को बहुत खुश और खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला. गौरव ने कहा- चुटकी समेत कई तरह के किरदार निभाने के बाद मैं ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जहां मैं अपनी एक्टिंग के अलग-अलग रंग दिखा सकूं. कभी-कभी एक्टर टाइपकास्ट हो जाता है और दर्शक समझ ही नहीं पाते कि वो असल में क्या करने लायक है. धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे वो मौका दिया और मेरा वो रूप दिखाया जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था.

फिल्म में दिखाई गौरव की असलियत

जस्सी जैसी कोई नहीं से मशहूर हुए गौरव गेरा ने धुरंधर में अपने बिल्कुल बदले हुए लुक पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा- बिल्कुल, मेरा किरदार मेरी असली उम्र से काफी बड़ा दिख रहा था. असल में लोग मेरी सही उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा पाते. फिल्म की टीम ने मेरे बाल भी सामान्य से ज्यादा छोटे कर दिए. मैंने सफेद दाढ़ी रखी, जो असल में भी सफेद है. इतने सालों के मेकअप की वजह से. लेकिन हां, लोगों ने आखिरकार मेरा असली रूप देख ही लिया.

लयारी के लहजे और सेट की तैयारी

पाकिस्तानी लोकल डायलॉग और लहजा कैसे इतना सही बैठा, इस पर गौरव गेरा ने बताया- पहले मैंने एक ऐसा किरदार निभाया था जिसमें मुझे मुल्तानी लहजा बोलना था. मैं वो इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी जड़ें मुल्तान से जुड़ी हैं. इसलिए लयारी के आदमी का बोलने का तरीका पकड़ना मुश्किल नहीं था. आदित्य ने मुझे पूरी आजादी दी थी. उन्होंने थाईलैंड में पूरी लयारी जैसी जगह बना दी. एक मार्केट जिसे उन्होंने पूरा टाउन जैसा सेट कर दिया, इतनी बारीकियों के साथ.

जहां कुछ हिस्सों में गौरव एक्शन सीक्वेंस में भी नजर आए, वहीं ज्यादातर सीन में उनका काम रणवीर के किरदार की मदद करना था. 26/11 के बाद वाले पुल के दर्दनाक सीन को याद करते हुए उन्होंने बताया-ये ब्रिज वाला सीन अमृतसर में कड़ाके की ठंड में शूट हुआ था. मैं हाफ-स्लीव स्वेटर पहने था. हम सब ठिठुर रहे थे, लेकिन सीन एक ही दिन में पूरा कर लिया.

रणवीर के साथ साइलेंटली किया काम

गौरव ने कहा कि फिल्म में दोनों के किरदार जासूस हैं, इसलिए सेट पर भी वो कम बातचीत करते थे, ज्यादातर चेहरों और आंखों से एक्ट करते थे. उन्होंने बताया कि रणवीर कैमरे के पीछे भी अपने किरदार में बने रहते थे. वो दोनों हमेशा आंखों-आंखों से कनेक्ट करते थे.

फिल्म की जोरदार कमाई जारी है और अब फैंस 19 मार्च 2026 को आने वाली धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

