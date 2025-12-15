'धुरंधर' की सुनामी में ढहे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड... दूसरे वीकेंड में पुष्पा 2-जवान जैसी फिल्मों को पछाड़ा, 10 दिन में 350 करोड़ पार

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी बन गई है, जो सारे रिकॉर्ड्स को बहा ले जा रही है. पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन से इसने धांसू शुरुआत की थी. अब दूसरे वीकेंड में 'धुरंधर' ने वो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना दिया है, जो 'पुष्पा 2', 'जवान' और 'एनिमल' जैसी फिल्में भी नहीं बना पाईं. मात्र 10 दिनों में 'धुरंधर' ने, साल की सबसे बड़ी सप्राइज हिट 'सैयारा' को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

रविवार को सुनामी बनी 'धुरंधर'

पहले 7 दिनों में 218 करोड़ कमा चुकी 'धुरंधर' ने नए वीकेंड की धुआंधार शुरुआत की. थिएटर्स में अपने दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने ऐसी भीड़ जुटाई कि 8वें दिन, ओपनिंग डे से भी ज्यादा कलेक्शन हुआ. जहां पहले शुक्रवार का कलेक्शन 28 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था. वहीं दूसरे शुक्रवार का कलेक्शन 34.70 करोड़ पहुंच गया. अगले दिन 'धुरंधर' को 50% से भी ज्यादा जंप मिला. कलेक्शन 53.70 करोड़ पहुंच गया. इतिहास में 'धुरंधर' दूसरे शनिवार को सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई.

रविवार को सुबह से ही 'धुरंधर' के शोज के बाहर शहरों में 'हाउसफुल' के बोर्ड टंगने लगे. फिल्म की डिमांड ऐसी थी कि शनिवार-रविवार में कई थिएटर्स चौबीसों घंटे खुले रहे. इस तगड़े क्रेज का फायदा ये हुआ कि रात तक 'धुरंधर' के शोज में थिएटर्स लबालब भरे रहे. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 10वां दिन यानी रविवार, 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस रन का सबसे कमाऊ दिन बन गया है.

10वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (46 करोड़) के नाम था. अनुमान है कि 'धुरंधर' ने 10वें दिन करीब 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. और 10वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है.

दूसरे वीकेंड का अद्भुत रिकॉर्ड

बीते तीन दिनों की शानदार कमाई से 'धुरंधर' ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके टूटने की उम्मीद किसी को नहीं थी. अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (हिंदी) ने दूसरे वीकेंड में 127 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. अब तक ये एक ऑल टाइम रिकॉर्ड था. मगर 'धुरंधर' ने दूसरे वीकेंड में 148 करोड़ कलेक्शन के साथ, ये रिकॉर्ड बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है.

'पुष्पा 2' (हिंदी) की दूसरे वीकेंड में कमाई, पहले वीकेंड से कम थी. मगर 'धुरंधर' ने दूसरे वीकेंड में पहले वीकेंड से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. 400 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली किसी भी फिल्म के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है. ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बनाने वाली 'धुरंधर' अकेली फिल्म है.

साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर की टॉप फिल्म

विक्की कौशल की 'छावा' 600 करोड़ के साथ 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है. इस वीकेंड से पहले 'सैयारा', 337 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर थी. 'धुरंधर' ने अब 10 दिनों में 365 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है. 'सैयारा' को पीछे छोड़कर अब ये 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

'धुरंधर' के धमाकेदार दूसरे वीकेंड से पहले, रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'पद्मावत' थी. 2018 में आई 'पद्मावत' ने 302 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. अब 'धुरंधर' इसे तगड़े मार्जिन से पार कर चुकी है और रणवीर के करियर की टॉप फिल्म बन गई है.

अभी और बड़ा कमाल करेगी 'धुरंधर'

दूसरे वीकेंड में 'धुरंधर' के शोज में कैपेसिटी इशू भी सामने आया. यानी टिकट्स की डिमांड ज्यादा और थिएटर्स में सीटें कम. इसका सीधा मतलब है कि 'धुरंधर' के लिए बड़ी भीड़ अभी भी इंतजार कर रही है. ये दर्शक सोमवार से फिल्म को दमदार रफ्तार देंगे. वर्ड ऑफ माउथ इतना जबरदस्त है कि वर्किंग डेज में भी थिएटर्स तक अच्छी भीड़ पहुंचेगी.

ये भीड़ गुरुवार तक 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन कम से कम 430 करोड़ तक पहुंचा देगी. इस बात का पूरा चांस है कि अपना बॉक्स ऑफिस रन पूरा होने तक 'धुरंधर', 'छावा' के 600 करोड़ को भी पार कर सकती है.

