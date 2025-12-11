'धुरंधर' ने सिर्फ 6 दिन में 'वॉर 2' को पछाड़ा, 2025 की टॉप 3 बॉलीवुड फिल्मों में हुई शामिल

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' हर दिन थिएटर्स में सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना रही है. थिएटर्स में इसे 6 दिन पूरे हो चुके हैं. पर 'धुरंधर' वर्किंग डेज में ऐसा कलेक्शन कर रही है जैसे हर दिन इसके लिए ओपनिंग डे है. बुधवार को 'धुरंधर' ने ओपनिंग कलेक्शन से ज्यादा कमाई की है. सिर्फ 6 दिनों की कमाई से 2025 की टॉप 3 बॉलीवुड फिल्मों में जगह बना ली है.
बुधवार को 'धुरंधर' का नया धमाका
100 करोड़ से ज्यादा वीकेंड कलेक्शन करके आ रही 'धुरंधर' ने मंडे टेस्ट तगड़े नंबर्स से पास किया था. मंगलवार का कलेक्शन फिल्म ना सिर्फ सोमवार से भी ज्यादा हुआ, बल्कि शुक्रवार के ओपनिंग कलेक्शन के बराबर रहा. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 'धुरंधर' ने बुधवार को 29 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. ये सोमवार के मुकाबले लगभग 20% का जंप है. बुधवार की कमाई 'धुरंधर' के ओपनिंग कलेक्शन से भी ज्यादा है.
टॉप चार्ट्स में पहुंची 'धुरंधर'
बुधवार की कमाई ने 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन सिर्फ 6 दिन में 188 करोड़ से भी थोड़ा आगे पहुंचा दिया है. अबतक 2025 की सबसे बड़ी फिल्म विक्की कौशल की 600 करोड़ कमाने वाली 'छावा' है. इसके बाद लगभग 338 करोड़ के साथ, इस साल की सप्राइज़ हिट 'सैयारा' आती है. बुधवार से पहले, 185 करोड़ के साथ, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' तीसरे नंबर पर थी.
अब 'धुरंधर' ने सिर्फ 6 दिन की कमाई से 'वॉर 2' को पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म आब 2025 की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है. 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड बता रहा है कि गुरुवार को इसका कलेक्शन 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है. 'धुरंधर' हफ्ते के बीच वाले दिनों में जैसी भीड़ जुटा रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दूसरे वीकेंड में, पहले वीकेंड से ज्यादा भीड़ जुटाने वाली है.
'धुरंधर' आने वाले एक हफ्ते में 'सैयारा' को बड़े आराम से पीछे छोड़ने वाली है. फिलहाल रणवीर की ये फिल्म 2025 की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए तैयार नजर या रही है. नजरें अब इस बात पर रहेंगी कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का लाइफटाइम कलेक्शन कहां तक जाकर रुकेगा.