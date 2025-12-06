Dhurandhar Box Office: 'धुरंधर' रणवीर का पहले ही दिन तगड़ा धमाका, मिली करियर की बेस्ट ओपनिंग!

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा धमाका कर दिया है. 'धुरंधर' ना सिर्फ रणवीर सिंह की करियर बेस्ट ओपनिंग लेकर आई है. बल्कि इसने 2025 की बेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग्स में भी जगह बनाई है. अब ये कई तगड़े रिकॉर्ड्स भी बनाने के लिए तैयार है.
'धुरंधर' का ओपनिंग कलेक्शन
'फिल्म' का ट्रेलर सॉलिड था, माहौल बनने लगा था. पर एडवांस बुकिंग की स्लो स्पीड से कई एक्सपर्ट्स को डाउट हुआ कि शायद ये बहुत बड़ा कमाल ना कर पाए. लेकिन शुक्रवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'धुरंधर' ने जनता का दिल जीत लिया है.
ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि 'धुरंधर' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 28-29 करोड़ की रेंज में ओपनिंग कलेक्शन किया है. 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग ठीकठाक थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये 22-24 करोड़ के आसपास ओपनिंग कलेक्शन कर सकती है. पर पॉजिटिव रिव्यूज और जनता से मिले जोरदार वर्ड ऑफ माउथ ने खेल बदल दिया.
दोपहर बाद के शोज में 'धुरंधर' के दर्शक जमकर बढ़े और कई बड़े थिएटर्स में शोज की ऑक्यूपेंसी 80%-90% तक दिखी. कुछ छोटे थिएटर्स सोल्ड-आउट भी रहे. ये ट्रेंड बताता है कि शनिवार को 'धुरंधर' के लिए भीड़ और बढ़ने वाली है.
रणवीर सिंह की बेस्ट ओपनिंग
'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह के करियर में अबतक सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म 'पद्मावत' (2018) से आई थी. इसने पहले दिन 24 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था. 'धुरंधर' की ओपनिंग का फाइनल आंकड़ा जो भी हो, इतना तय है कि अनुमान से थोड़ा कम होने पर भी 'पद्मावत' से तो ज्यादा ही होगा.
'धुरंधर' इस साल सबसे दमदार ओपनिंग करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है. इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग विक्की कौशल स्टारर 'छावा' से आई, जिसका फर्स्ट डे कलेक्शन 33 करोड़ था. ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को 29 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. और सलमान खान की 'सिकंदर' ने पहले दिन 29 करोड़ कमाए थे.
'धुरंधर' का फाइनल कलेक्शन इन दोनों फिल्मों के बीच हो सकता है. चांस ये भी है कि ये 'वॉर 2' को पछाड़कर साल की दूसरी बेस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड बना ले. अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि 'धुरंधर' पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर क्या तगड़े धमाके करती है.