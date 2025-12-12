Dhurandhar Box Ofice: रणवीर का भौकाल जारी... एक हफ्ते में फिल्म 200 करोड़ पार, निशाने पर बड़े रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर जनता दिल खोलकर प्यार लुटा रही है. नॉर्मल दामों पर ही फिल्म के टिकट इस स्पीड से बिक रहे हैं, जैसे कई फिल्मों के लिए तमाम ऑफर्स के बाद नहीं बिकते. इसी का असर है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में 'धुरंधर' ने कलेक्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया है. सिर्फ 7 दिनों में ही 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का लैंडमार्क पार कर लिया है.

'धुरंधर' का धमाकेदार फर्स्ट वीक कलेक्शन

वीकेंड में ही 100 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके आ रही 'धुरंधर' से उम्मीद थी कि 7 दिन में ये 175 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लेगी. पर वर्किंग हफ्ते के बीच में इसने जैसा कलेक्शन किया है, वो उम्मीदों से भी तगड़ा निकला. सोमवार को इसका कलेक्शन, ओपनिंग कलेक्शन के मुकाबले बहुत मामूली गिरावट लेकर आया. पर मंगलवार और बुधवार का कलेक्शन, ओपनिंग से भी ज्यादा रहा. अब ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि गुरुवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ग्रिप बनाए रखी.

गुरुवार को 'धुरंधर' ने फिर 29 करोड़ के करीब नेट कलेक्शन किया है. रिलीज वाले दिन इसका ओपनिंग कलेक्शन 28.60 करोड़ रुपये था. यानी फिल्म ने सातवें दिन, ओपनिंग कलेक्शन से भी ज्यादा कमाई की. ये बताता है कि 'धुरंधर' का क्रेज जनता में कितना तगड़ा चल रहा है.

200 करोड़ पार, तीन दिनों में 300 करोड़ की तैयारी

गुरुवार के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का जबरदस्त लैंडमार्क पार कर लिया है. रिलीज के एक हफ्ते बाद इसका टोटल नेट कलेक्शन 215 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

300 करोड़ तक पहुंचने के लिए 'धुरंधर' को करीब 85 करोड़ या उससे थोड़े कम कलेक्शन की ही जरूरत पड़ेगी. पहले वीकेंड में इसका कलेक्शन 106 करोड़ से ज्यादा था. दूसरे वीकेंड में अगर करीब 20% की गिरावट भी आती है, तो 'धुरंधर' संडे को 300 करोड़ तक पहुंच सकती है. लेकिन ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 'धुरंधर' दूसरे वीकेंड में भी 100 करोड़ के करीब कलेक्शन कर सकती है.

यानी दो हफ्ते में ये 'सैयारा' (337 करोड़) को पीछे छोड़ देगी और 'छावा' (600 करोड़) के बाद, 2025 की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. रणवीर सिंह के करियर में सबसे बड़ी फिल्म अभी तक 2018 में आई 'पद्मावत' है. इसका लाइफटाइम नेट कलेक्शन 302 करोड़ था. पूरा चांस है कि संडे की कमाई से ही 'धुरंधर' रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

