‘धुरंधर’ बनी बॉक्स ऑफिस सुनामी, 8 दिन में ‘कांतारा चैप्टर 1’ को छोड़ा पीछे, 250 करोड़ पार

‘धुरंधर’ ने जनता को धमाकेदार एंटरटेनमेंट देने का एक हफ्ता शानदार तरीके से पूरा किया. रणवीर सिंह की इस फिल्म का शुक्रवार से दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. और शुक्रवार से ही ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन गई है. 8 दिनों में ही इसने 250 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है.
‘धुरंधर’ का नया धमाका
पहले हफ्ते में ‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस जर्नी, सफलता की एक अनोखी कहानी रही. बेहतरीन ओपनिंग वीकेंड के बाद, वर्किंग डेज में फिल्म को जमकर दर्शक मिले. मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ‘धुरंधर’ का कलेक्शन, ओपनिंग कलेक्शन से भी ज्यादा था. गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करने के साथ इसने 200 करोड़ का लैंडमार्क भी पार किया था. इस दिन ‘धुरंधर’ ने 29 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. और कुल नेट कलेक्शन 218 करोड़ से ज्यादा था.
ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि दूसरे शुक्रवार को ‘धुरंधर’ ने तगड़ा जंप लिया है. दिन का कलेक्शन 32-33 करोड़ की रेंज में हुआ है. 8वें दिन का कलेक्शन इसके पिछले 4 दिनों से ही नहीं, पहले शुक्रवार-शनिवार से भी ज्यादा है. किसी फिल्म का दूसरे शुक्रवार को, पहले शुक्रवार से ज्यादा कमाना बहुत रेयर ही होता है. पर ‘धुरंधर’ अब वो सुनामी बन चुकी है जो सारे रेयर ट्रेंड तोड़ने पर आमादा है.
250 करोड़ पार ‘धुरंधर’
अब 8 दिन में ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन 250 करोड़ से ज्यादा हो गया है. अबतक ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ साल की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी. इस पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर ने हिंदी में 224 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ ने सिर्फ 8 दिनों में इसे पीछे छोड़ दिया है. अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ साल की तीसरी सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म है.
जिस स्पीड से ‘धुरंधर’ आगे बढ़ रही है, इस वीकेंड में भी ये 100 करोड़ से ज्यादा कमाने की तैयारी में लग रही है. पहले वीकेंड में इसने बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था. इस वीकेंड में ये 300 करोड़ का आंकड़ा भी आराम से पार कर जाएगी. ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर अनरियल तरीके से ट्रेंड कर रही है. ये जल्दी स्लो डाउन होने के मूड में नहीं है और सोमवार के बाद कई बड़े रिकॉर्ड्स को चैलेंज करती नजर आएगी.