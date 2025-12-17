'धुरंधर' की तूफानी रफ्तार! सिर्फ 12 दिनों में 400 करोड़ पार, 'छावा' को पछाड़ने के लिए तैयार

एक नया दिन और 'धुरंधर' का एक और नया रिकॉर्ड! रणवीर सिंह की 'धुरंधर' कामकाजी दिनों में भी अद्भुत भीड़ जुटा रही है. पहले हफ्ते में तो इसने शानदार शुरुआत की ही थी. पर दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है. अभी थिएटर्स में इसने पूरे 14 दिन भी नहीं बिताए हैं, पर दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना चुकी है. मात्र 12 दिनों में इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है.

'धुरंधर' का नया रिकॉर्ड

दूसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाने के बाद, 'धुरंधर' ने सोमवार को भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया. 31.80 करोड़ के साथ ये दूसरे मंडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई.

मंगलवार, थिएटर्स में 'धुरंधर' का 12वां दिन था. फिल्म सोमवार के मुकाबले थोड़ी स्लो होती तो बहुत नॉर्मल बात होती. मगर 'धुरंधर' अभी स्लो होने के मूड में हरगिज नहीं है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि मंगलवार को 'धुरंधर' ने 32 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. ये सोमवार से भी थोड़ा सा ज्यादा है. दिलचस्प ये है कि अभी भी 'धुरंधर' का डेली कलेक्शन, इसके ओपनिंग डे से ज्यादा है.

12 दिन में 400 पार

मंगलवार के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने सिर्फ 12 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसने 'KGF 2', 'बाहुबली 2', 'छावा' और 'गदर 2' जैसी फिल्मों से जल्दी 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.

12 दिनों में 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन कुल 428.50 करोड़ रुपये हो गया है. अपने दूसरे बॉक्स ऑफिस हफ्ते के 5 दिनों में ही 'धुरंधर' 200 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. अब ये दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. 'धुरंधर' से पहले ये रिकॉर्ड 'पुष्पा 2' के नाम था, जिसने दूसरे हफ्ते में 199 करोड़ का कलेक्शन किया था. ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि शुक्रवार तक, यानी 15 दिनों में 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी.

500 करोड़ क्लब में सबसे तेज फिल्म

'धुरंधर' से पहले 8 हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ नेट कलेक्शन का माइलस्टोन पार कर चुकी हैं. इनमें सबसे तेज 'पुष्पा 2' थी, जिसे 10 दिन लगे थे. दूसरे नंबर पर, 13 दिनों में 500 करोड़ पार करने वाली 'जवान' है. रणबीर कपूर की 'एनिमल' को 500 करोड़ तक पहुंचने में 16 दिन लगे थे.

'धुरंधर' की स्पीड से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 'एनिमल' से भी जल्दी, 15 दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म 'छावा' (कुल 600 करोड़) को 500 करोड़ तक पहुंचने में 22 दिन लगे थे.

अब ये भी साफ दिखने लगा है कि 'धुरंधर' अगले एक हफ्ते में 'छावा' का टोटल कलेक्शन भी आराम से पार कर लेगी. साल खत्म होने तक ये सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. 2025 में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' है, जिसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 845 करोड़ रहा.

'धुरंधर' 12 दिनों में ही करीब 640 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड भी अब इसकी पकड़ में नजर आ रहा है. पूरा चांस है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म साबित होगी. अब नजरें बस इस बात पर हैं कि 'धुरंधर' 1000 करोड़ का मैजिकल आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं.

