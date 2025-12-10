scorecardresearch
 
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का धमाका! सीक्वल में क्या होगा खास? आर. माधवन ने बताया

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आर. माधवन ने सीक्वल धुरंधर 2 की कहानी और अपने बड़े रोल का खुलासा किया. जानें क्या होगा दूसरी फिल्म में खास.

'धुरंधर' का एक्स-फैक्टर हैं आर माधवन (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' का एक्स-फैक्टर हैं आर माधवन (Photo: Screengrab)

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा जोरों पर है. रणवीर सिंह, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म में रणवीर के किरदार जसकीरत के 'हमजा' बनने की कहानी दिखाई गई है. 

मेकर्स पहले ही बता चुके हैं कि इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. अब आर. माधवन ने भी सीक्वल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं.

दमदार होगा माधवन का किरदार

आर. माधवन ने डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ करते हुए कहा- वो एकदम संन्यासी जैसे इंसान हैं. फिल्म की सारी टेंशन और हलचल के बीच भी वो बड़ी शांति से बैठे रहते थे. उन्होंने कहा, “धुरंधर के बाद मैं उनके साथ बार-बार काम करना चाहूंगा.”

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए माधवन ने आगे बताया कि पहले पार्ट में उनकी स्क्रीन मौजूदगी कम थी, लेकिन दूसरे पार्ट में वो रणवीर के किरदार को जासूसी और युद्ध कौशल सिखाते हुए काफी ज्यादा दिखाई देंगे.

साल 2025 को याद करते हुए माधवन ने कहा, “मैंने साल की शुरुआत हिसाब बराबर से की थी और अब धुरंधर के साथ साल खत्म कर रहा हूं. ये मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है.”

सफलता की सीढ़ी चढ़ रही धुरंधर
 
फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ की दमदार ओपनिंग ली. वीकेंड में तो इसका कलेक्शन और भी बढ़ गया. शनिवार को 14.29% और रविवार को 34.38% की शानदार बढ़त देखने को मिली. फिल्म की कहानी आईबी चीफ अजय सन्याल (आर. माधवन) और पाकिस्तान में चल रहे एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर आधारित है. वहीं रणवीर सिंह एक पंजाबी युवक का किरदार निभा रहे हैं, जिसे जेल से निकालकर कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है.

फिल्म के गाने से लेकर कई सीन्स वायरल हो रहे हैं. अक्षय खन्ना को फिल्म की जान बताया जा रहा है. उनका बलोची डांस सीक्वेंस फैंस के बीच भी हॉट टॉपिक बना हुआ है. वहीं फिल्म से क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान का आइटम सॉन्ग भी धूम मचा रहा है. 

---- समाप्त ----
