scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जाने से पहले धर्मेंद्र ने देखी थी सनी की 'लाहौर 1947', आमिर को बताया था कैसी लगी

बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने धर्मेंद्र के साथ अपने गहरे रिश्ते पर बात की है. आमिर ने बताया कि निधन से पहले धर्मेंद्र ने उनकी फिल्म लाहौर देखी थी. जानते हैं कि फिल्म देखने के बाद धर्मेंद्र ने आमिर से क्या कहा था.

Advertisement
X
धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए आमिर खान (Photo: Instagram/@aapkadharam)
धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए आमिर खान (Photo: Instagram/@aapkadharam)

बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट आमिर खान, धर्मेंद्र के परिवार के साथ खास रिश्ता शेयर करते हैं. वो उन चुनिंदा सितारों में से एक थे, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दिग्गज अभिनेता से मुलाकात की. धर्मेंद्र के निधन की खबर आने के बाद आमिर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. वो मुश्किल वक्त में देओल परिवार के साथ खड़े रहे. गुरुवार को गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 में आमिर ने धर्मेंद्र संग अपने रिश्ते पर बात की. 

धर्मेंद्र के बारे में आमिर क्या बोले 
IFFI 2025 में धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए आमिर ने बताया कि निधन से पहले उन्हें सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'लाहौर 1947' दिखाई थी. वो कहते हैं कि असल में 'लाहौर 1947'﻿, जो फिल्म हमने सनी﻿ के साथ बनाई है, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं वो फिल्म उन्हें दिखा सका. उन्होंने वो फिल्म देख ली है. बेशक ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है. लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने फिल्म देखी. क्योंकि ये उनके पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी. 

उसी इवेंट में आमिर ने बताया कि आखिर वो क्यों धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल नहीं हो सके. आमिर ने आगे कहा, दुर्भाग्य से आज मैं मुंबई में नहीं हूं. आज उनकी प्रेयर मीट है. मैं इसे मिस कर रहा हूं. मैं उनके बहुत करीब था, क्योंकि सच कहूं तो पिछले एक साल में मैंने उनसे लगभग 7-8 बार मुलाकात की होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Dhanush and Kriti
Kriti Sanon और Dhanush की फीस आई सामने! 
Sanjay Dutt
Swami Avimukteshwaranand से मिले Sanjay Dutt! 
Aamir Khan On Dharmendra
जब आमिर ने बेटे आजाद की धर्मेंद्र से कराई थी मुलाकात, बोले- कुछ घंटे... 
Shriya Saran
एक्ट्रेस की फोटोज से हो रही छेड़छाड़, AI है वजह, हुई परेशान 
Celina Jaitly divorce case: Claims of pre-marital cheating, property dispute emerge
'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया', पति से परेशान सेलिना जेटली का दर्द  
Advertisement

क्योंकि मैं उनके संगति का बहुत आनंद लेता था, इसलिए मैं जाता था और उनके साथ बैठता था. वो बहुत प्यारे थे. चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई सहयोगी हो या इंडस्ट्री से बाहर का कोई, वो हमेशा लोगों से गर्मजोशी और प्यार से मिलते थे. इसलिए, वो एक अद्भुत व्यक्ति थे. वो एक महान अभिनेता थे. उनका जाना हम सभी के लिए बड़ा नुकसान है. 

आमिर खान के प्रोड्क्शन में बनी फिल्म 
'लाहौर 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसमें प्रीति जिंटा भी लीड रोल में हैं. फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है. आमिर खान  इस पीरियड ड्रामा में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे.

सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 2026 में रिलीज होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement