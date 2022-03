Dharmendra ने शेयर की बेटे Sunny Deol संग रेयर फोटो, पहाड़ों में बिता रहे छुट्टियां

बॉलीवुड के सुपरस्टार और सीनियर एक्टर धर्मेंद्र ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. अब धर्मेंद्र ने अपने वेकेशन से एक बढ़िया फोटो शेयर कर फैंस का दिल खुश कर दिया है. फोटो में देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल के साथ वेकेशन का मजा ले रहे हैं.

धर्मेंद्र ने शेयर किया फोटो

इस फोटो में धर्मेंद्र और सनी देओल साथ में खड़े पोज दे रहे हैं. धर्मेंद्र ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है. दोनों ने ट्राउजर और जैकेट्स पहने हुए हैं. फोटो के बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और दूर तक फैले नीले आसमान को देखा जा सकता है. इस फोटो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, 'सनी का साथ पाकर बेहद खुश हूं. यह एक अद्भुत मौका है जब हम एक दूसरे के साथ हैं.'

Extremely happy to be with Sunny. A rare chance to with each other 🙏🧿 pic.twitter.com/gaOWYxqtXj