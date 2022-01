सिर्फ 3 रुपये लेकर मुंबई आए थे Dev Anand, Dharmendra ने शेयर किया दिग्गज एक्टर का पुराना इंटरव्यू

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभ‍िनेता देव आनंद सिनेमा के सबसे कामयाब एक्टर्स में ग‍िने जाते हैं. उनकी फिल्में, अभ‍िनय, स्टाइल कोई ऐसी चीज नहीं जिसपर दर्शक दिल ना हारे हों. गुरदासपुर के रहने वाले देव आनंद ने मायानगरी बंबई (अब मुंबई) में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी. महज तीन रुपये लेकर अपने सफर की शुरुआत करने न‍िकले देव आनंद कुछ सालों बाद पर्दे के सबसे बड़े स्टार बन गए. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी.

उसी इंटरव्यू का एक क्ल‍िप एक्टर धर्मेंद्र ने शेयर किया है. धर्मेंद्र ने देव आनंद को याद करते हुए उनका एक वीड‍ियो क्ल‍िप साझा किया. लिखते हैं 'दोस्तों, हमारे प्यारे देव आनंद साहब की वो बातें जो प्यार से भरी है.' इस वीड‍ियो में शो के होस्ट देव आनंद से कहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप पंजाब से हैं लाहौर से हैं तो पंजाबी बोलते होंगे.

Hunarbaaz: कंटेस्टेंट ने दिखाई ऐसी दीवानगी, Mithun ने पकड़े पैर, देखें फनी VIDEO

Friends, something with great love about Loving Dev Sahab 🙏 pic.twitter.com/ck7RBfZURy