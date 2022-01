Sushmita Sen संग ब्रेकअप के बाद चर्चा में EX बॉयफ्रेंड Rohman Shawl, क्यों बोले- दुख होता है, दर्द भी

सुष्मिता अपने इस ब्रेकअप को लेकर काफी वोकल होती भी नजर आईं. बता दें कि एक्ट्रेस की रोहमन शॉल से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी. हाल ही में रोहमन ने इंस्टाग्राम पर 'Ask Me Anything' सेशन किया. इस दौरान एक फैन ने उनसे हाल ही में मिले लाइफ लेसन के बारे में सवाल किया.

सुष्मिता सेन, रोहमन शॉल