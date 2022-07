Deepika Padukone Pathan First Look: दीपिका ने उठाई बंदूक, सामने आया शाहरुख की पठान का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने पिछले महीने ही अपने करियर के 30 साल पूरे किए थे. इस मौके पर शाहरुख ने अपनी मच-अवेटेड फिल्म पठान (Pathan) का मोशन पोस्टर रिलीज किया था. फिल्म में शाहरुख के साथ जॉन अब्राहम (John Abraham) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी लीड रोल्स में हैं. मेकर्स ने YRF यानी यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के मौके पर दीपिका पादुकोण का भी फर्स्ट लुक जारी किया. इस मोशन पोस्टर में दीपिका काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं.

बंदूक थामे दीपिका

शाहरुख खान की फिल्म पठान का फैंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है. गहराइयां के बाद दीपिका इस फिल्म में बेहद अलग लुक में नजर आएंगी. शाहरुख खान, जॉन अब्राहम के साथ खुद दीपिका ने भी फिल्म के मोशन पोस्टर का पोस्ट शेयर किया है. जॉन ने पोस्ट शेयर कर लिखा- ''रुको, देखो, शूट''. शाहरुख खान ने लिखा- ''उसे तुम्हे मारने के लिए बुलेट की जरूरत नहीं है''. दीपिका ने भी इस मोशन पोस्टर को शेयर कर कैप्शन दिया- ''टाडा'', #Pathaan.

Stop. Stare. Shoot! Presenting @deepikapadukone in #Pathaan Motion poster link Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @iamsrk | #SiddharthAnand | @yrf | #6monthsToPathaan pic.twitter.com/sk25s7Dboe