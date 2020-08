कोरोना काल में फिल्म-टीवी शूटिंग को सरकार की हरी झंडी, 23 नियमों का करना होगा पालन

कोरोना काल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है. शूटिंग रुकने से लेकर पुराने एपिसोड दिखाने तक, बीते कुछ महीनों में हर वो चीज हुई है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. अनलॉक प्रक्रिया के दौरान कुछ टीवी शोज की शूटिंग शुरू कर दी गई थी. लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई निर्धारित गाइडलाइन नहीं आई थी.

शूटिंग के दौरान 23 नए नियम

अब उसी कमी को पूरा करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का ऐलान किया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को इसकी घोषणा की. ऐलान के मुताबिक अब फिल्मों से लेकर टीवी तक, सभी जगह शूटिंग शुरू की जा सकती है. रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर गति दी जा सकती है. लेकिन शूटिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने जा रहा है. अब कोरोना काल में सरकार ने कई ऐसे सख्त नियम बनाए हैं जिनका पालन शूटिंग के दौरान अनिवार्य बताया गया है.

जारी किए गए एसओपी में 23 ऐसे नियम सामने आए हैं जो सीधे फिल्म और टीवी शूटिंग से जुड़े हुए हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शूटिंग के दौरान एक्टर को छोड़ सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा. सामाजिक दूरी का पालन सख्ती किया जाएगा. नियमित रूप से शौचायल, वैनिटी वैन और शूटिंग स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा. थूकने पर प्रतिबंध होगा और सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी.

Today @MIB_India have released a detailed SOP for resuming work in the media production industry. The general principles behind the SOP will help create a safe working environment for cast and crew in the industry. pic.twitter.com/UU0NbqONeO