Brahmastra में 'वानर अस्त्र' बने Shah Rukh Khan की दिखी झलक, 7 दिन बाद होगा शक्तियों का खुलासा

काउंटडाउन शुरू हो गया है. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मचअवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर वैसे सोशल मीडिया पर निगेटिव बज बना है, जिसने ब्रह्मास्त्र के हिट होने पर शंका पैदा कर दी है. बायकॉट ट्रेंड के बीच अब मेकर्स ने वानर अस्त्र के किरदार से पर्दा हटाते हुए छोटी-सी क्लिप शेयर की है.

ब्रह्मास्त्र में शाहरुख की दिखी झलक

करण जौहर,आलिया भट्ट ने इस क्लिप को शेयर किया है. वानर अस्त्र के किरदार में शाहरुख खान की झलक देखने को मिली है. हालांकि किंग खान के चेहरे को साफ तौर पर नहीं दिखाया गया है. पर फैंस एक झलक देखकर समझ गए कि ये शाहरुख खान ही हैं. अब भला किंग खान के फैंस अपने फेवरेट शाहरुख को कैसे नहीं पहचानते. वैसे भी शाहरुख के वानर अस्त्र किरदार की कुछ दिनों पहले तस्वीरें लीक हुई थीं. लेटेस्ट क्लिप में फाइट सीन को दिखाया गया है. जहां वानर अस्त्र बने किंग खान पूरे एक्शन में हैं.

The extraordinary power of Vānarāstra will unfold in just 8 days! 💥#Brahmastra in cinemas from 9th September. pic.twitter.com/XFUKXRCslB