'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी की पत्नी बनी ये हसीना, हिट फिल्म के बाद भी नहीं चला करियर, हुई शोबिज से दूर

फिल्म बॉर्डर में दिखी हीरोइन शरबानी मुखर्जी याद हैं? उन्होंने सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि, इस ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद भी उनका बॉलीवुड करियर लंबा नहीं चला और वे पिछले 15 वर्षों से स्क्रीन से दूर हैं. जानते हैं वो कहां गायब हैं.

बॉर्डर की हीरोइन शरबानी मुखर्जी कहां गायब हैं? (Photo: Screengrab)
1997 में आई फिल्म बॉर्डर में सितारों की फौज देखने को मिली थी. इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक धुरंधर एक्टर मूवी का हिस्सा थे. लीड हीरोइनों की भी खूब चर्चा हुई. इनमें से एक शरबानी मुखर्जी भी थीं. उन्होंने सुनील शेट्टी (भैरों सिंह) की पत्नी का रोल प्ले किया था. स्क्रीन पर दिखी उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने फैंस को दिल जीत लिया था. सॉन्ग 'ऐ जाते हुए लम्हों' में उनका और सुनील शेट्टी का रोमांस दिखा था.

कहां गायब हैं शरबानी?
ये उनकी डेब्यू फिल्म थी. पहली ही फिल्म से शरबानी स्टार बन गई थीं. वो सबको प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट लगीं. फैंस को लगा वो इंडस्ट्री में लंबा रास्ता तय करेंगी. लेकिन किसे पता था ब्लॉकबस्टर मूवी का हिस्सा होने के बावजूद इंडस्ट्री में उनका करियर लंबा नहीं चलेगा. बीते 15 साल से वो स्क्रीन से दूर हैं. वो शोबिज से दूर प्राइवेट लाइफ जीती हैं. शरबानी को बॉर्डर की सक्सेस के बाद भी बॉलीवुड में अच्छा काम नहीं मिला. उन्होंने फिल्म मिट्टी, अंश, कैसे कहूं कि...प्यार है, आंच, मोहनदास, 332 मुंबई टू इंडिया में काम किया.

पाकिस्तानी सिंगर शाजिया मंजूर के म्यूजिक वीडियो 'घर आजा सोनिया' में शरबानी को पसंद किया गया. इसमें उन्होंने गूंगी और बहरी लड़की का रोल प्ले किया था. कम हिंदी फिल्मों का ऑफर मिलता देख उन्होंने भोजपुरी और मलयालम इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया. वो भोजपुरी फिल्म 'धरती काहे पुकार के' में दिखीं. ये प्रोजेक्ट हिट हुआ. शरबानी ने फिल्ममेकर प्रियदर्शन संग मूवी Raakilipattu में काम किया. लेकिन शरबानी दूसरी इंडस्ट्री में भी खास कमाल नहीं दिखा पाईं. नतीजा ये रहा कि सालों पहले वो शोबिज से दूर हो चुकी हैं.

A post shared by Sharbani Mukherji (@sharbanimukherji)

रानी-काजोल से खास कनेक्शन
कम लोग जानते होंगे कि वो काजोल-रानी मुखर्जी की कजिन हैं. वो फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं. शरबानी मशहूर डायरेक्टर, कंपोजर रोनो मुखर्जी की बेटी हैं. उनकी मां शमिता मुखर्जी हैं. वो मुखर्जी-समर्थ फैमिली का हिस्सा हैं. रानी, तनीषा, काजोल, अयान मुखर्जी उनके कजिन हैं. शरबानी के भाई सम्राट मुखर्जी एक्टिंग लाइन में हैं. वो बॉलीवुड और बंगाली एक्टर हैं.

फिल्मी घराने से आने के बावजूद शरबानी का करियर उड़ान नहीं भर पाया. वो पब्लिकली कम ही स्पॉट की जाती हैं. इस साल मुंबई में दुर्गा पूजा के वक्त वो कजिन रानी-काजोल संग नजर आई थीं. सोशल मीडिया पर शरबानी एक्टिव रहती हैं. बीते सालों में उनका लुक भी काफी बदल गया है. कई फैंस तो उन्हें पहचानने में गच्चा खा जाते हैं. लेकिन एक बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो ये कि उनकी मासूमियत आज भी बरकरार है.

