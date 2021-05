भूमि पेडनेकर की मौसी को वेंटिलेटर की जरूरत, ट्विटर पर मांगी मदद

कोरोना वायरस के चलते देशभर के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी मदद की गुहार लगाने में लगे हुए हैं. स्टार्स फैंस की रिक्वेस्ट पर मदद की गुहार के साथ-साथ अपने अपनों के लिए भी मदद मांग रहे हैं. अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने ट्वीट कर अपनी रिश्तेदार के लिए रिक्वेस्ट की है.

भूमि पेडनेकर ने लगाई मदद की गुहार

भूमि पेडनेकर ने बताया कि उन्हें अपनी मौसी के लिए वेंटिलेटर की जरूरत है. उन्होंने ट्वीट किया, ''यह दिन और भी मुश्किल होता जा रहा है. मुझे अपनी मौसी के लिए दिल्ली एनसीआर में वेंटिलेटर की जरूरत है. वह आईसीयू में हैं और हमें उन्हें जल्द से जल्द शिफ्ट करना है. अगर किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुझे मैसेज कर बताएं.''

मदद को सामने आए ट्विटर यूजर्स

देशभर में कोरोना के कई मामलों के आने की वजह से अस्पतालों में उपलब्ध मदद कम पड़ रही है. ऐसे में कई लोग, आर्गेनाईजेशन व अन्य जरूरतमंदों की मदद करने में लगे हुए हैं. भूमि पेडनेकर के पोस्ट पर पोस्ट भी कई फैंस और ट्विटर यूजर्स ने कमेंट कर जरूरी जानकारी उन्हें दी है. ऐसे में अब भूमि पेडनेकर ने एक और ट्वीट कर बताया है कि उनकी मौसी को अब मदद मिल गई है. साथ ही उन्होंने ट्विटर यूजर्स का शुक्रिया भी अदा किया है.

Thank you for the help my Twitter family. My mausi got help. Thank you everyone who reached out to me. Overwhelmed by everything that’s happened in the last 3 weeks 🙏 Eternally grateful. Let’s continue helping as many people as we can 🤍